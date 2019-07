15:59 Uhr

Bootsführer gibt Steuer an Betrunkene ab - die verursacht beinahe Unfall

Weil er grillen wollte, hat der Steuermann eines Partyboots das Steuer an eine Betrunkene abgegeben. Die verursachte fast einen Unfall.

Wegen eines Partyboots wäre es auf dem Main bei Würzburg fast zu einem Unfall gekommen. Ein Bootsführer hatte das Steuer an eine Betrunkene abgegeben.

Auf dem Main bei Würzburg hat ein gemietetes Partyboot fast ein Güterschiff auf Grund laufen lassen. Der Führer des Freizeitbootes habe das Steuer einer alkoholisierten Mitfahrerin überlassen, um zu grillen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bootsführer grillt und gibt Steuer ab - Betrunkene verursacht fast Unfall mit Güterschiff

Diese habe das Boot direkt in den Kurs des Frachtschiffs gesteuert. Das Schiff habe derart hart ausweichen müssen, dass es beinahe auf Grund gelaufen wäre. Gegen den verantwortlichen 52-jährigen Bootsführer wird nach Polizeiangaben wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt.

Der Vorfall am Dienstagabend ist nicht der erste dieser Art in Würzburg. Im Juni war ein anderes Grill-Partyboot beinahe in den Sog eines Güterschiffes geraten. Die Mieterin hatte nach Einschätzung der Polizei Probleme, das Boot sicher zu führen. Für beide Bootstypen ist kein Führerschein nötig.

Partyboote werden auf Bayerns Flüssen immer beliebter

Das Mieten von Party-Booten hat nach Angaben der Wasserschutzpolizei Würzburg heuer stark zugenommen. "Das Problem ist, dass die Boote teilweise schwer sind und sich bewegen", sagte ein Sprecher. Dabei würde niemand auf die Idee kommen, auf einem fahrenden Lkw zu feiern. (dpa/lby)

