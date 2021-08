Corona-Inzidenz

Corona-Hotspot zum Zweiten: Warum schon wieder Berchtesgaden?

Plus Im Februar schoss die Corona-Inzidenz in Berchtesgaden in die Höhe. Nun ist der Landkreis wieder einer der Hotspots. Bewohner fragen sich: Warum schon wieder wir?

Von Michael Postl

Im Berchtesgadener Land ist die Corona-Inzidenz mit 41,5 weiter die bayernweit höchste. Liegt die Inzidenz in einem Landkreis drei Tage hintereinander über 50, gelten dort wieder schärfere Vorschriften, unter anderem eine Testpflicht für die Gastronomie. So weit wäre es in dem oberbayerischen Landkreis auch fast gekommen, am Montag lag die Inzidenz bei 51, tags darauf bei 54,8. Auch im Vorjahr war das Berchtesgadener Land ein Hotspot. Warum immer wieder wir, dürften sich viele Menschen in der Region fragen.

