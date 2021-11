2G plus, Sperrstunde, Lockdown in Hotspots: Diese Corona-Regeln gelten in Bayern

Die Corona-Regeln in Bayern wurden wieder verschärft - teilweise gilt 2G plus und es gibt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Diese Corona-Maßnahmen gelten jetzt.

Wegen der steigenden Infektionszahlen in Bayern hat die Staatsregierung die Corona-Regeln ein weiteres Mal verschärft. Seit dem 24. November gilt in noch mehr Bereichen 2G, in manchen sogar 2G plus. Außerdem gehören Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, eine Sperrstunde und ein regionaler Lockdown in Hotspots zu den Maßnahmen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Bayern

Für ungeimpfte Menschen sind in Bayern am 24. November Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter zwölf Jahren sind genauso ausgenommen wie Geimpfte oder Genesene.

Neue Corona-Regeln in Bayern: Wo gilt 2G?

Die 2G-Regel bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, während ein Test nicht mehr aussreicht. Bisher war das schon in vielen Bereichen der Fall: unter anderem in der Gastronomie und in Hotels. Am 24. November wurde das ausgeweitet. 2G gilt nun auch für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Hochschulen, außerschulische Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen oder Bibliotheken.

Für alle zugänglich bleiben der Handel, medizinische Leistungen oder auch Prüfungen. In Bus und Bahn sowie am Arbeitsplatz muss 3G beachtet werden. Zutritt haben hier also Getestete, Genesene und Geimpfte.

Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten sind allgemein von 2G ausgenommen. Für ungeimpfte Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gilt bis Ende Dezember übergangsweise kein 2G in Hotels, in der Gastronomie, bei Sport und Musik. Sie werden schließlich in der Schule regelmäßig getestet.

Lesen Sie dazu auch

2G plus bei Veranstaltungen und in Freizeiteinrichtungen

Zu einigen Bereichen haben nur Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Schnelltest Zutritt - dieses Modell heißt 2G plus. Das gilt bei Sport- und Kulturveranstaltungen, bei Messen und Tagungen sowie in Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios, Schwimmbädern, Zoos, botanische Gärten oder Freizeitparks.

Auch bei 2G und 2G plus gibt es eine FFP2-Maskenpflicht in Bayern

2G und 2G plus befreien mittlerweile nicht mehr von der Maskenpflicht in Bayern. Es gibt aber Ausnahmen: In einigen Bereichen wie in der Gastronomie darf die Maske am fest zugeteilten Platz abgenommen werden.

In Schulen in Bayern gilt mittlerweile wieder die Maskenpflicht im Unterricht. Hier müssen medizinische oder FFP2-Masken getragen werden, für die Grundschülerinnen und -schüler reichen auch Community-Masken, erklärte Kultusminister Piazolo.

Video: dpa

Clubs und Bars müssen schließen - Sperrstunde in der Gastronomie

In Bayern gilt für die Gastronomie eine Sperrstunde zwischen 22 und 5 Uhr. Bars, Clubs, Discos und Bordelle müssen allgemein geschlossen bleiben.

Alle Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt

In Bayern dürfen seit dem 24. November keine Weihnachtsmärkte mehr stattfinden. Hatten Märkte bereits geöffnet, müssen sie nun wieder schließen. In vielen Städten wurden die großen Weihnachtsmärkte gar nicht erst eröffnet - zum Beispiel in Augsburg, München oder Nürnberg. Auch Volksfeste müssen abgesagt werden.

Personengrenzen in Geschäften

Auch für den Handel in Bayern gibt es wieder Begrenzungen: In Geschäften ist nur eine Kundin oder ein Kunde je zehn Quadratmeter Ladenfläche erlaubt.

Lockdown in Hotspots in Bayern

Überschreitet die Inzidenz in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt den Wert von 1000, tritt ein regionaler Lockdown in Kraft. Ausgenommen sind davon Schulen, Kindestagesstätten, medizinische Leistungen, Friseure und auch Geschäfte, in denen aber nur noch ein Kunde je 20 Quadratmeter Ladenfläche erlaubt ist.

Schließen müssen aber zum Beispiel Hotels, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. Veranstaltungen sind nicht möglich. Wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 1000 liegt, wird der Lockdown aufgehoben.