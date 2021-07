Öffnungen in Bayern: Diese Corona-Regeln gelten jetzt

Sie haben bei den Corona-Regeln in Bayern den Überblick verloren? Hier erklären wir, welche Maßnahmen aktuell gelten.

In Bayern werden die Corona-Regeln wegen der niedrigen Inzidenz in vielen Regionen gelockert. Was gilt aktuell? Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Maßnahmen.

Sollten die Inzidenzen zwischen 50 und 100 liegen, sind die Lockerungen nur möglich, wenn Besucher einen negativen Corona-Test vorlegen können. Bei einem Wert unter 50 müssen Gäste und Besucher keine Tests mehr vorweisen. Diese Regeln gelten im Einzelnen.

Corona-Regeln in Bayern: Diese Lockerungen gibt es

Gastronomie

In allen Kreisen, in denen die Inzidenz unter 100 liegt, dürfen seit dem 7. Juni Restaurants ihre Innenbereiche wieder öffnen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass die Gastronomiebetriebe gute Hygienekonzepte vorlegen. Außengastronomie bleibt erlaubt. Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100, müssen Gäste einen negativen Corona-Test mitbringen - außer sie sind geimpft oder genesen.

Restaurants und Gaststätten dürfen künftig wieder bis ein Uhr nachts öffnen. Bisher galt eine Sperrstunde ab 24 Uhr. Außerdem sollen neben kleineren Märkten nun auch wieder größere überregionale Märkte mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten zugelassen werden. Diskotheken und Nachtgastronomie dagegen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Volksfeste können nicht stattfinden.

Auch alle anderen Regeln, die bisher bereits galten, werden in der neuen bayerischen Infektionsschutzverordnung fortgeschrieben. Sie tritt an diesem Donnerstag in Kraft und gilt die kommenden vier Wochen bis einschließlich 28. Juli.

Theater und Kinos

Auch Theater und Kinos dürfen je nach Inzidenz wie die Gastronomie öffnen. Auch hier brauchen Gäste bei einer Inzidenz unter 50 keinen Corona-Test. Für Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel gilt: Statt 500 sind bei Freiluftkonzerten künftig bis zu 1500 Zuschauer zugelassen. Für diese dürfen maximal 200 (bisher 100) Stehplätze mit Mindestabstand vergeben werden, für die übrigen nur feste Sitzplätze.

In Innenräumen gilt nach dem Beschluss des Kabinetts wie bisher eine Zulassung abhängig von der Kapazität des Raumes. Nach wie vor dürfen aber maximal 1000 Personen in einem Saal oder einer Halle sein.

Schulen

Weil die Inzidenzwerte in Bayern derzeit so niedrig sind, findet in allen bayerischen Städten und Landkreisen grundsätzlich voller Präsenzunterricht statt. Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz in einer kreisfreien Stadt oder einem Landkreis die Marke 100, findet Wechselunterricht statt, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann.

Ab einer Inzidenz von unter 25 müssen Kinder und Jugendliche auch an weiterführenden Schulen im Klassenzimmer keine Maske mehr tragen. Einzige Ausnahme: Auf den Gängen herrscht weiterhin Maskenpflicht. Für die Grundschulen galt diese Regelung bereits. Dort entfällt die Maskenpflicht am Platz für Kinder bereits ab einer Inzidenz von unter 50.

Unabhängig von der Inzidenz gilt für alle Lehrer und Schüler eine Testpflicht. Der Nachweis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Er kann als PCR oder Schnelltest erbracht werden oder als Selbsttest unter Aufsicht in der Schule durchgeführt werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht nicht aus. Getestet werden muss mindestens zwei Mal pro Woche. Vollständig geimpfte oder genesene Personen sind von der Testpflicht befreit.

Ab September sollen in jedem Klassenzimmer Luftfilter stehen. Diese werden zur Hälfte von der Landesregierung Bayern bezuschusst. Den Rest tragen die Kommunen.

Zeugnisverleihungen für Abschussjahrgänge sind ohne größeres Rahmenprogramm als Schulveranstaltungen möglich, sofern die Hygienevorgaben eingehalten werden. Das bedeutet vor allem, dass auf Bewirtung wie beispielsweise einen Sektempfang verzichtet wird.

Wenn doch ein größeres Rahmenprogramm im schulischen Rahmen stattfinden soll, gelten die inzidenzabhängigen Vorgaben für öffentliche Veranstaltungen. In geschlossenen Räumen dürfen bei einer Inzidenz von unter 50 dann beispielsweise bis zu 50 Personen teilnehmen. Unter freiem Himmel sind es 100. Rein privat organisierte Feiern wie Abschlussbälle fallen nicht in den Verantwortungsbereich der Schule. Daher sind die privaten Veranstalter für die Einhaltung des Infektionsschutzes verantwortlich.

Neben den Corona-Maßnahmen und -Lockerungen gibt es noch folgende Angebote für Schülerinnen und Schüler:

Alle Grundschülern in Bayern erhalten einen Gutschein von bis zu 30 Euro für ein Jahr Mitgliedschaft in einem Sportverein

erhalten einen Gutschein von bis zu 30 Euro für ein Jahr Mitgliedschaft in einem Sportverein Alle Erstklässler können kostenlos einen Schwimmkurs für das Abzeichen "Seepferdchen" machen

können kostenlos einen Schwimmkurs für das Abzeichen "Seepferdchen" machen Alle Schuler, die gerade einen Abschluss gemacht haben, erhalten einen Sommerpass mit freiem Eintritt in bayerische Museen, Schlösser und kostenloser Mitfahrt bei der bayerischen Seenschifffahrt

Kitas

In den Kindergärten und Krippen gilt eine ähnliche Regelung wie in den Schulen: Liegt der Inzidenzwert unter 100, können die Kinder vor Ort betreut werden. Darüber soll eingeschränkter Regelbetrieb stattfinden.

Hochschulen

Auch an Unis will die bayerische Staatsregierung wieder Präsenzveranstaltungen zulassen. Wie viele Studierende an einer Veranstaltung teilnehmen können, wird durch die Größe des Raumes begrenzt, in dem sie stattfindet.

Sport

Alle Sportarten werden wieder in voller Mannschaftsstärke erlaubt. Das heißt, auch Fußball - oder Handballmannschaften, die bisher nicht gemeinsam trainieren konnten, weil sie zu viele Mitglieder hatten, können wieder zusammenkommen und trainieren. Es gibt eine Testpflicht bei einem Wert zwischen 50 und 100. Auch in Fitnessstudio darf trainiert werden. Dort gilt FFP2-Maskenpflicht, soweit kein Sport ausgeübt wird.

Zuschauer bei Sportveranstaltungen

Bei Sportveranstaltungen sind draußen - ähnlich wie bei Kulturveranstaltungen - wieder bis zu 1500 Zuschauer erlaubt. Statt 100 Stehplätzen sind jetzt maximal 200 erlaubt. Liegt der Inzidenzwert allerdings zwischen 50 und 100, müssen sie einen negativen Corona-Test vorweisen.

Musikgruppen

Blaskapellen, Bands und Orchester dürfen indoor und outdoor gemeinsam proben. Eine feste Teilnehmerbegrenzung gibt es nicht. Diese richtet sich nach der Größe des zur Verfügung stehenden Raumes.

Körpernahe Dienstleistungen

Auch hier gibt es Öffnungen bei einer Inzidenz unter 100. Dabei gelten dieselben Regeln wie bisher schon für Friseure und Fußpflege: Kunden müssen laut Friseurinnung immer eine FFP2-Maske tragen, Friseure und Fußpfleger bis zur Inzidenz von 100 mindestens eine medizinische Maske, ab 100 ebenfalls eine FFP2-Maske.

Hundeschulen

Bei einer Inzidenz unter 165 dürfen in Bayern wieder Hundeschulen öffnen.

Freizeiteinrichtungen

Solarien, Saunen, Thermen, Hallenbäder und Freizeitparks dürfen wieder öffnen. Liegt die Inzidenz unter 50, müssen Besucher keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen, um hineinzukommen. Bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 schon. Draußen entfällt auch die Maskenpflicht. Das heißt zum Beispiel für Freizeitparks, dass Besucher auf dem Gelände keine Maske mehr tragen müssen.

Clubs, Diskotheken und Bars

Bars, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Weitere Corona-Maßnahmen in Bayern

Private Treffen und Kontaktbeschränkungen

Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100, können sich zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Bisher waren Treffen von fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Sinkt die Inzidenz weiter und liegt unter 50, können sich zehn Personen treffen - unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Genesene und Geimpfte zählen hierbei nicht mit.

Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Beerdigungen, Taufen oder sonstige private Feiern sind ebenfalls wieder möglich. Liegt der Inzidenzwert zwischen 50 und 100, dürfen sich draußen bis zu 50 Personen treffen, drinnen können 25 Menschen zusammenkommen. Bei einem Inzidenzwert unter 50 dürfen draußen 100 Menschen zusammenkommen, in Innenräumen sollen es 50 Menschen sein. Auch hier zählen Geimpfte und Genesene nicht zur Personenzahl.

Nächtliche Ausgangssperre in Bayern

Die Ausgangssperre gilt in Bayern in Corona-Hotspots: Zwischen 22 und 5 Uhr ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum dort nur mit einem triftigen Grund erlaubt. Die Ausgangssperre entfällt in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz seit mindestens sieben Tagen unter 100 liegt.

Ab dem 7. Juni soll der bayerische Sonderweg bei den Ausgangssperren in Hotspots beendet werden, dann werden die Regeln der Bundes-Notbremse greifen. Das bedeutet: Von 22 bis 24 Uhr ist dann zusätzlich Spazierengehen und Joggen erlaubt. Für Geimpfte und Genese gilt keine Ausgangssperre.

Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt weiterhin für alle. In Bus und Bahn und in Geschäften müssen sogenannte OP- oder die besseren FFP2-Masken getragen werden - für Kirchen, Synagogen und Moscheen gilt das ebenfalls. In Bayern sind in öffentlichen Verkehrsmitteln und Läden sogar nur FFP2-Masken oder vergleichbare Standards wie KN95 erlaubt.

Tourismus

In den Hotels müssen Gäste nur noch zur Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von über 50 müssen sie zusätzlich alle zwei Tage einen negativen Corona-Test nachweisen. Geimpfte und Genesene sind hiervon befreit.

Einzelhandel

Unter einer stabilen Inzidenz von 100 ist Einkaufen ohne Termin und Corona-Test möglich.

Ausgenommen von Schließungen oder Beschränkungen bleiben Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkäufer und Großhandel. Diese dürfen nur das übliche Sortiment verkaufen.

Homeoffice

Arbeitnehmer müssen von ihren Unternehmen zwei Corona-Tests pro Woche bekommen. Falls möglich, muss der Arbeitgeber seinen Angestellten außerdem Homeoffice ermöglichen und Arbeitnehmer müssen das normalerweise auch annehmen.

Kirchen

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter Einhaltung von Hygieneregeln erlaubt. Seit dem 7. Juni ist es wieder erlaubt, zu singen. Allerdings nur, wenn die Gottesdienstbesucher weiterhin eine Maske tragen.

Alten- und Pflegeheime

Bei einer Inzidenz von unter 50 müssten Besucher und Besucherinnen keinen negativen Test mehr vorweisen. Gemeinschaftsveranstaltungen sind in Innenräumen mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und draußen mit bis zu 50 Personen erlaubt. Zudem soll das Pflegepersonal keine FFP2-Maske mehr tragen müssen, sondern nur noch medizinische Masken.

Selbsttestausweis

Tests, die in Schulen oder Hochschulen gemacht wurden, gelten nun auch als offizielle Tests. Das war bislang nicht der Fall. (mit hhc, msti, huf, dpa)

