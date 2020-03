vor 37 Min.

Coronavirus verlangsamen: Was dürfen wir jetzt noch tun?

Die Bayerische Staatsregierung will mit vielen Maßnahmen die Verbreitung des Coronavirus verlangsamen. Ein Überblick, welche Geschäfte nun noch geöffnet haben und was noch erlaubt ist.

Das öffentliche Leben wird in Bayern ab Mittwoch noch weiter heruntergefahren. Die Verbreitung des Coronavirus soll dadurch so schnell wie möglich verlangsamt werden. Ministerpräsident Markus Söder rief am Montag den Katastrophenfall für Bayern aus und präsentierte eine Reihe von Maßnahmen, um das Verlangsamen der Krankheit COVID-19 zu erreichen.

So ist dem Einzelhandel das Öffnen seiner Geschäfte - bis auf einige Ausnahmen - untersagt. Schulen sind geschlossen, der Betrieb von Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen (Museen, Theater, Thermen, Wellnesszentren, etc.). Auch Reisebusreisen sind untersagt.

Anfang der Woche löste die Frage, ob Friseure weiterhin geöffnet haben dürfen, Verwirrung aus: Der Landesinnungsverband des bayerischen Friseurhandwerks meldete auf seiner Homepage zunächst, dass Salons geschlossen werden müssten, erklärte aber kurz darauf, dass die Friseure weiterhin geöffnet hätten.

Coronavirus: Kunden in Dienstleistungsbetrieben müssen Abstand halten

Am Dienstag gab die Bayerische Staatskanzlei bekannt, dass sie zusätzliche Regelungen erlassen werde. So müsse in Dienstleistungsbetrieben ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden eingehalten werden. Zudem dürfen sich nicht mehr als zehn Personen im Wartebereich aufhalten - bei der Wahrung des genannten Abstands.

In den Ankündigung der Bayerischen Staatsregierung und des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat vom Montag hieß es, dass Optiker weiterhin geöffnet hätten. Doch der Zentralverband der Augenoptiker teilte am Dienstag mit: "Leider ist auch uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig klar, ob die Anordnung von Geschäftsschließungen auch die Augenoptikbetriebe betrifft oder nicht".

Verband der Optiker empfiehlt Neuanpassungen von Brillen zu verschieben

Nach den am Vortag beschlossenen Richtlinien können neben Supermärkten und Apotheken auch Dienstleister und Handwerker weiter ihrer Tätigkeit nachgehen. Als "Gesundheitshandwerke" dürften Optiker damit streng genommen nicht von der Schließungsanordnung betroffen sein, erklärte der stellvertretende ZVA-Geschäftsführer Lars Wandke. Er vermute aber, dass nur unzureichend an Gewerke gedacht wurde, die ihrer Tätigkeit in Ladengeschäften nachkommen.

Der Verband hat den rund 12.000 Optiker-Betrieben empfohlen, vorerst eine Notversorgung mit Brillen-Reparaturen und Kontaktlinsen-Ersatz anzubieten, aber Neuanpassungen aufgrund des Ansteckungsrisikos möglichst zu verschieben.

Schuleinschreibungen sind per Mail oder Telefon möglich

Im März finden üblicherweise die Schuleinschreibungen für Kinder für die Grundschule statt. Derzeit sind die Schulen in Bayern jedoch geschlossen. Laut dem Bayerischen Kultusministerium können Eltern ihre Kinder per Mail oder telefonisch anmelden, eine Anmeldung vor Ort ist nicht notwendig.

Welche Bereiche und Geschäfte haben noch geöffnet? Was darf man noch tun?

Lebensmittelhandel, also Supermärkte und Getränkemärkte

Medizinische Versorgung, wie Apotheken und Sanitätshäuser

und Sanitätshäuser Banken

Drogerien

Optiker

Hörgeräteakustiker

Postfilialen

Geschäfte für Tierbedarf

Bau- und Gartenmärkte

Tankstellen

Reinigungen

Waschsalons

Übernachtungen in Hotels: Nur für notwendige, nicht für touristische Zwecke

Da keine Ausgangssperre herrscht, sind Spaziergänge in Parks und Grünanlagen theoretisch möglich, laut Bayrischer Staatsregierung sollen aber Schilder aufgestellt werden, die die Besucher auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern hinweisen. Markus Söder sagte aber, man solle keine großen Partys draußen feiern: "Es ist für alle eine Zeit der Einschränkungen."

sollen aber Schilder aufgestellt werden, die die Besucher auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern hinweisen. sagte aber, man solle keine großen Partys draußen feiern: "Es ist für alle eine Zeit der Einschränkungen." In Speiselokalen und Betriebskantinen darf von 6 bis 15 Uhr gegessen werden, sofern es zwischen den Gästen 1,5 Meter Abstand gibt und sich maximal 30 Personen in den Räumen befinden.

Aufgrund der aktuellen Lage können sich schnell Änderungen an den genannten Einrichtungen und Geschäften ergeben. Daher wird dieser Artikel regelmäßig aktualisiert.

