vor 17 Min.

Es herbstelt: Der Corona-Sommer 2020 neigt sich dem Ende zu

Der Sommer ist fast vorbei, aber das hat auch seine guten Seiten.

Er nähert sich. Langsam, aber unaufhaltsam. Niemand wird ihn stoppen, kein Politiker, kein Gericht und auch kein Virologe: den Herbst. Dann ist er auch noch zwei Mal da. Zunächst am 1. September, wenn der meteorologische Herbst beginnt, und am 22. September folgt der kalendarische. Diese Jahreszeit, die doch kaum einer wirklich haben möchte, die nichts Halbes und nichts Ganzes ist, bricht auch noch doppelt über einen herein.

Herbst nach Corona-Sommer 2020 zieht langsam in Bayern ein

Der Herbst hat sich allmählich angekündigt, das Rauschen der Blätter im Wind wird stärker, die Temperaturen sinken langsam. Tief Kirsten war zwar, in Bayern jedenfalls, noch recht harmlos. Erbarmungsloser wird Tief Lynn, das in den kommenden Tagen über uns hinwegzieht. Das bringt laut dem Diplommeteorologen Jürgen Schmidt kühle Luft. „Der Trend geht klar in Richtung Herbst“, sagt der Experte von Wetterkontor.de.

Also heißt es – es hilft ja nichts – dem Sommer nicht hinterherzuweinen, sondern die Sonnenseiten des Herbstes zu sehen. Spaziergänge durch ein buntes Blättermeer unter den Bäumen. Oder, wenn es dann wirklich kühler wird, sich mit einer dampfenden Tasse Tee und einem spannenden Buch auf die Couch zurückziehen. Und mal ehrlich: Das ist doch auch entspannter als irgendwo am See zu liegen mit den vom jauchzenden Vom-Steg-ins-Wasser-Springer von der einen Seite und den basslastigen Wir-beschallen-den-ganzen-See-mit-lauter-Musik-Hörer von der anderen Seite. Eine Jahreszeit zum Innehalten – eigentlich klingt das gar nicht so schlecht.

Und es gibt nach Ansicht des Meteorologen Schmidt noch einen Hoffnungsschimmer am Herbsthorizont: Am übernächsten Wochenende könnte der Spätsommer noch mit ein paar sonnigeren Tagen herankommen. Ein bisschen Sommer im Herbst, so ungemütlich klingt das doch gar nicht.

