25 Jahre nach dem Mord: "Auf einmal lag Natalies Leiche vor uns"

Plus Polizist Manfred Sailer und Kollegen haben vor 25 Jahren die Leiche des Mädchens im Lech gefunden. Das belastet ihn bis heute. Nun spricht er zum ersten Mal darüber.

Herr Sailer, vor 25 Jahren wurde die kleine Natalie Astner aus Epfach ermordet. Der Fall bewegt bis heute die Menschen. Sie waren 1996 als Polizist im Einsatz bei der Suche nach dem Mädchen. Wie war das?