Bayerns Katastrophenschützer: "Wir setzen auf die klassische Sirene"

Eine Flutkatastrophe erschüttert Deutschland. Wie geht der Freistaat mit Hochwassern um? Welche Mittel stehen zur Verfügung, um die Bürger zu schützen?

Herr Feulner, Sie leiten die Abteilung Katastrophenschutz im Bayerischen Innenministerium. Ist eigentlich Bayern für eine Flutkatastrophe, wie sie jetzt im Westen Deutschlands herrscht, gewappnet?