20:14 Uhr

Mann mit Waffe und Maske löst Großeinsatz der Polizei aus

Großeinsatz in einem Industriegebiet bei Aschheim: Rund 130 Polizisten haben ein Gebäude umstellt. Es soll ein Bewaffneter gesehen worden sein.

Alarm in einem Industriegebiet bei München: Ein Großaufgebot der Polizei hat bei Aschheim ein Gebäude umstellt. Zeugen wollen eine Person mit Waffe gesehen haben.

Großeinsatz in einem Industriegebiet bei München: Rund 130 Polizisten haben am Montag ein Hotelgebäude in der Gemeinde Aschheim nahe der bayerischen Landeshauptstadt umstellt, nachdem Zeugen eine bewaffnete Person gesehen haben.

Ein Angestellter des Hotels hatte den Maskierten mit Waffe im Außenbereich des Hotels wahrgenommen und die Polizei benachrichtigt. Die Einsatzkräfte sperrten das Gelände ab und ließen das Hotel räumen. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Gebäude, wobei sie keine verdächtige Person fanden.

Gegen 19.30 Uhr zogen die Einsatzkräfte wieder ab. Nun ermittelt die Polizei gegen unbekannt und ermittelt wegen Bedrohung mit Waffe. Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen.

Um Hinweise auf den Mann zu bekommen, bittet die Münchner Polizei auch die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer am Montagabend im Bereich der Industriestraße im Aschheimer Industriegebiet Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei München zu melden. Telefonisch ist das unter 089/2910-0 möglich. (dpa/lby)

