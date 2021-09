Corona-Ampel und 3G: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

Man hat leider nicht nur manchmal das Gefühl, dass die Regierung sich gegenseitig nicht anhört oder aber nicht imstande ist, detailierter über deren Maßnahmen nachzudenken. Die Kontaktbeschränkung muss ausführlicher erklärt werden. Die Aussage, dass ein Haushalt sich nur mit einer weiteren Person treffen darf, ist vielfältig auslegbar. Ein Haushalt mit 4 Personen darf 1 Person zu sich einladen, aber wenn diese eine Person kommt, dann trifft er/sie sich doch im Grunde mit 4 Personen, denn die Definiton sagt ja nicht "zuhause empfangen" sondern "treffen". Jetzt nehmen die die Kinder unter 14 Jahren aus der Ausnahme heraus, ok ich muss arbeiten, meine beiden Kinder (4 und 6 Jahre)müsste ich zu meiner Mutter zur Betreuung bringen, denn dazu bin ich ja in erster Linie verpflichtet (Notbetreuung ist schließlich letzter Ausweg), aber das darf ich jetzt nicht mehr, denn es wären ja 2 Personen die zu dem Haushalt meiner Mutter kommt, also muss ich schauen wie ich meine Kinder irgendwo einzeln verteile?? Aber selbst in dem Moment wie ich nur ein Kind hinbringen, gelten wir ja als zwei Personen und könnten einem Bußgeldbescheid hallo sagen.

Ich arbeite im Handel und da muss ich mich sehr beherrschen wie Spaziergänge und Familientreffs dort abgehalten werden, hauptsächlich von der vermeintlichen Risikogruppe. Und von wegen Besorgungen des notwendigen täglichen Bedarfs, ich glaube kaum, dass jemand draufgeht, wenn er das Fitnessband oder die Tassen nicht kauft. Seit Anbeginn der Pandemiemaßnahmen, finden bei uns gar keine Kontrollen statt, die Regelungen mit der Maske auf dem Parkplatz ist denen egal, Polizei kommt zum Einkaufen und ignoriert Gesehenes offensichtlich.

Die Ausnahmeregelung mit dem Attest und der Maskenbefreiung muss aufgehoben werden, diese Personen tragen zwar keine Maske um selber besser Luft zu bekommen, aber die Möglichkeit besteht doch trotzdem, dass die andere Leute mit "hochgepriesenen Aerosole" anstecken. Ein großer Vergleichstest mit allen gängigen Masken und selbstgebastelten Masken hinsichtlich Aerosole muss her, damit mal klar gemacht wird, dass keines von denen besser schützt als die Smile-by-Ego, Gruß an den Herrn Schwarzbauer. Ist doch klar, dass warme ausgeatmete Luft in einer kalten Umgebung nach oben steigt und durch Luftwirbelungen sich unkontrolliert verteilt (wer hat jemals geschafft Aerosole zu kontrollieren???).

Ich hoffe, dass irgendwann eine vernünftige Zeitung/Presse mal auch hinterfragen, anstatt alles voneinander zu kopieren.

Was spricht, dagegen, dass man Empfehlungen ausspricht und die Bürger ihren Entscheidungen selbst überlässt, anstatt durch Maßnahmen die falschen Zielgruppen schädigt. Würden die Maßnahmen was bringen, hätten diese es schon längst. Die Risikogruppe die geschützt werden sollen, sind die (zumindest in meiner Umgebung) die Unvernünftigsten, halten sich an keinen Abstand, M-N-S oder Kontaktbeschränkungen (so wie die für Sylvester eingekauft haben, ware es nicht nur für 5 Personen ausreichend ). Naja muss man anscheinend immer alles hinnehmen, denn als freier Bürger hast du ja nicht die Möglichkeit in der Demokratie effektiv mitzureden.

