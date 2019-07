vor 56 Min.

Neue E-Scooter bei Betrunkenen besonders beliebt

Wie die Polizei München berichtet, erfreuen sich die neu zugelassenen E-Scooter vor allem bei Betrunken großer Beliebtheit.

Die neu zugelassenen Elektro-Tretroller scheinen zu einem beliebten Fortbewegungsmittel von Betrunkenen zu werden. Die Münchner Polizei berichtete am Sonntag, dass sie in den vergangenen Tagen täglich mehr als 20 Fahrten mit E-Tretrollern festgestellt habe, bei denen die Fahrer alkoholisiert gewesen seien waren. Auch am Wochenende seien in der Landeshauptstadt wieder mehrere E-Scooter-Fahrer erwischt worden, die mit mehr als einer Promille Alkohol im Blut unterwegs waren.

E-Scooter sind seit dem 15. Juni in Deutschland zugelassen

Am 15. Juni war die sogenannte Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung in Kraft getreten, wodurch die Tretroller für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Auch in Augsburg kann man die Roller mittlerweile ausleihen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich um Kraftfahrzeuge handele, für die die 0,5 Promille-Grenze gelten. In München wurden neben betrunkenen E-Tretroller-Fahrern auch mehrfach Rollerbenutzer unter dem Einfluss von illegalen Drogen erwischt.

Kritiker der E-Tretroller hatten auch aus Sicherheitsgründen vor einer generellen Zulassung der E-Tretroller gewarnt. Sie befürchten dadurch eine deutliche Zunahme von Verkehrsunfällen und Verletzten. (dpa/lby)

