17:00 Uhr

Neues Buch von Doris Reisinger: Der "Mythos Benedikt" bröckelt

Plus Theologin Doris Reisinger und Regisseur Christoph Röhl befassen sich in ihrem neuen Buch mit der Rolle Josef Ratzingers bei der Missbrauchsaufklärung.

Von Daniel Wirsching

Doris Reisinger hat etwas geschafft, das nicht vielen Missbrauchsopfern gelungen ist: Ihre Stimme wird nicht mehr überhört. Spätestens seitdem die frühere Ordensfrau aus dem mittelfränkischen Ansbach Anfang 2019 vor Fernsehkameras mit dem Wiener Kardinal und Papstvertrauten Christoph Schönborn über ihre Vorwürfe, von einem Priester mehrfach vergewaltigt worden zu sein, sprach, ist sie bundesweit bekannt. Als Kämpferin für Aufklärung und Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in Reihen der katholischen Kirche. In dem Gespräch fiel ein bemerkenswerter Satz: „Ich glaube Ihnen, ja“, sagte Schönborn. So etwas hatte Reisinger bis dahin nicht vonseiten der Kirche zu hören bekommen. Im Gegenteil: Sie wurde eingeschüchtert.

Ihren Kampf führt die Philosophin und Theologin, die zur katholischen Gemeinschaft „Das Werk“ gehörte, vor allem in der Öffentlichkeit. Sie twittert, verfasst Zeitungsartikel, forscht zum Thema Missbrauch, hält Vorträge – und schreibt Bücher. Zuletzt gemeinsam mit dem Filmregisseur Christoph Röhl. „Nur die Wahrheit rettet. Der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger“ ist am Montag erschienen.

Reisinger über Ratzinger, den angeblichen Vorkämpfer in Sachen Missbrauchsaufklärung: "Es bleibt nichts davon übrig"

Gleich in der Vorbemerkung heißt es, das Buch sei weder ein Pamphlet noch erhebe es einen wissenschaftlichen Anspruch. Es wolle aber hartnäckig der Frage nachgehen: „Welche Rolle spielte dieser Mann, der über ein Vierteljahrhundert die katholische Kirche entscheidend prägte, in ihrem Versagen in der Missbrauchskrise?“

Die Philosophin, Theologin und Autorin Doris Reisinger hat mit dem Filmregisseur Christoph Röhl das Buch "Nur die Wahrheit rettet" über Joseph Ratzingers Rolle im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche geschrieben. Bild: Sabine Chamberlain/Piper Verlag GmbH/dpa

Es ist eine Frage, der sich ähnlich auch ein unabhängiges Gutachten widmen wird, das die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl gerade im Auftrag des Erzbistums München und Freising erstellt und das im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx sicherte kürzlich im Interview mit unserer Redaktion zu, dass darin Verantwortliche für Vertuschung benannt würden und er bei der Vorstellung dabei sein werde. Ein vergleichbares Gutachten der Kanzlei für das Erzbistum Köln wird von Kardinal Rainer Maria Woelki unter Verschluss gehalten – ein Skandal, der die katholische Kirche in eine tiefe Krise gestürzt hat.

Sie dürfte sich durch das Gutachten für das Erzbistum München und Freising weiter vertiefen. Denn dort war Joseph Ratzinger, der inzwischen hochbetagte emeritierte Papst Benedikt XVI., von 1977 bis 1982 Erzbischof. Als gesichert gilt, dass in seiner Amtszeit katastrophal mit Akten umgegangen wurde, was bis heute einen Vertuschungsverdacht nährt. Ratzinger, so legen es Medienberichte nahe, könnte an der Praxis der Versetzung auffällig gewordener Priester beteiligt gewesen sein – insbesondere im Fall eines damaligen Kaplans des Bistums Essen, der den sexuellen Missbrauch von Jungen eingeräumt hatte und 1980 trotzdem in eine Münchner Pfarrei versetzt wurde. Er missbrauchte wieder Kinder.

Missbrauch in der katholischen Kirche: Benedikt XVI. findet "Es gibt keine zwei Päpste"

Später verfolgte Ratzinger, der lange Jahre einflussreicher Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan war, als Papst eine Null-Toleranz-Politik, versprach, „Opfern auf jede nur mögliche Weise“ zu helfen, enthob hunderte Priester wegen sexuellen Missbrauchs ihres Amtes – und wurde dafür gelobt. Reisinger kommt dagegen zu einem anderen Schluss: „Wer sich mit Ratzingers Rolle befasst, muss die Behauptung von seinem Einsatz gegen Missbrauch wider alle Widerstände fallenlassen. Es bleibt nichts davon übrig“, twitterte sie.

Im Buch kratzen sie und ihr Mitautor Röhl am Mythos Benedikt. Sie werfen ihm Doppelmoral vor, und dass er sich „nachweislich jahrelang nicht ernsthaft“ um die Missbrauchskrise gekümmert habe, „auch dann nicht, wenn Fälle direkt auf seinem Schreibtisch landeten“. Und das taten sie: Seit 1982 stand der im oberbayerischen Marktl am Inn geborene Ratzinger der Kongregation für die Glaubenslehre vor und hatte es in dieser Funktion später mit Missbrauchsvorwürfen gegen Kleriker aus aller Welt zu tun.

Um Josef Ratzinger ist es in letzter Zeit still geworden

„Ihm war die Morallehre einfach um einiges wichtiger als die Moral. Ratzinger war im Abstrakten zu Hause. Das Konkrete ließ er nicht an sich heran“, befinden Reisinger und Röhl zum Beispiel unter Verweis auf den – bekannten – Fall des 1998 gestorbenen US-Priesters Lawrence Murphy, der von 1950 bis 1974 in einer Schule für Gehörlose tätig war und mindestens 19, schätzungsweise 200 gehörlose Kinder sexuell missbraucht haben soll. Ratzinger als Behördenchef habe in die Angelegenheit die ganze Zeit über nicht persönlich eingegriffen – sie endete mit der Einstellung eines Kirchengerichtsverfahrens gegen Murphy.

Um den fast 94-jährigen Benedikt XIV. ist es in letzter Zeit still geworden. Bis zu einem am Montag veröffentlichten Interview, das er der Mailänder Zeitung Corriere della Sera gab. Darin äußerte er sich über seinen historischen Amtsverzicht vom 28. Februar 2013. „Es war eine schwierige Entscheidung“, so Benedikt, „aber ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, und ich glaube, ich habe es gut gemacht.“

Einige seiner etwas „fanatischen“ Freunde, ergänzte er, seien immer noch verärgert darüber, dass er aus Altersgründen auf das Papstamt verzichtet habe, und wollten seine Entscheidung nicht akzeptieren. Es seien Verschwörungstheorien entstanden. Benedikt nannte den sogenannten Vatileaks-Skandal um von seinem Schreibtisch gestohlene Dokumente oder ein angebliches Komplott einer Homosexuellen-Lobby. Und er stellte mit Blick auf seinen Nachfolger, Papst Franziskus, klar: „Es gibt keine zwei Päpste. Papst ist nur einer.“

Das Buch Doris Reisinger, Christoph Röhl: Nur die Wahrheit rettet. Der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger. Piper, 352 Seiten, 22 Euro

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen