952 Tage im Krankenhaus: Der kleine Daniel könnte bald nach Hause

Plus Der Dreijährige aus Schwabmünchen hat fast sein ganzes Leben lang auf ein Spenderherz gewartet. Daniels Ärzte erzählen, wie die Operation verlaufen ist.

Seit Januar 2018 lebt der dreijährige Daniel aus Schwabmünchen jetzt im Klinikum Großhadern. Wegen einer angeborenen Herzschwäche kann der Bub seit er zehn Monate alt ist nicht ohne medizinische Hilfe auskommen. Mit einem Jahr wurde er an eine Herzmaschine angeschlossen. Als Übergangslösung, bis ein passendes Spenderherz gefunden wird. Lange mussten Daniel und seine Familie warten, in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni bekam er dann endlich ein passendes Organ zugesprochen.