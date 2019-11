vor 33 Min.

Skigebiete in den Alpen ziehen Saisonstart nach Wintereinbruch vor

Gute Nachrichten für Skifahrer und Snowboarder: In einigen Skigebieten startet die Saison schon früher als erwartet - dem Wetter der vergangenen Tage sei dank.

Zahlreiche Skigebiete in Österreich und der Schweiz nehmen nach den starken Schneefällen der vergangenen Tage schon früher als geplant ihren Betrieb auf. So können Skifahrer und Snowboarder schon am kommenden Wochenende etwa in Kitzbühel oder auf der Planai in Schladming ihre Schwünge ziehen. In Oberbayern und im Allgäu sind die Betreiber dagegen noch etwas zurückhaltender und bleiben bei ihren bisherigen Planungen.

"Wir sind eine Woche früher dran, als wir gedacht haben", sagte der Chef der Tourismusregion Schladming-Dachstein, Mathias Schattleitner, der österreichischen Tageszeitung Kurier. Auf der Reiteralm und der Planai öffnen die ersten Pisten demnach bereits am Freitag. Die Bergbahnen Kitzbühel nehmen am Wochenende am Kitzbüheler Horn und am Hahnenkamm Skilifte in Betrieb.

Bayerische Skigebiete öffnen größtenteils erst im Dezember

In Graubünden in der Schweiz können Skifahrer und Snowboarder auf den Pisten am Aroser Hörnli ab Samstag in die Saison starten. Der Betrieb ist aber vorerst noch auf die Wochenenden beschränkt, ähnlich wie im Skigebiet Grindelwald-Wengen.

Die meisten bayerischen Skigebiete bleiben derweil bei ihrer Planung, den Betrieb Ende der ersten oder zweiten Dezemberwoche aufzunehmen und dann bis in den März die Lifte fahren zu lassen. Bereits vor dem Wintereinbruch geplant war der Saisonauftakt am Freitag auf der Zugspitze. Die Wintersportler kommen im Vergleich zum Vorjahr hier früher auf ihre Kosten, 2018 startete die Saison wegen zu warmem Wetter erst Ende November. Zunächst fahren an der Zugspitze nach Angaben der Bayerischen Zugspitzbahn zwei Sessellifte, vier von einem Dutzend Pisten werden geöffnet sein.

Allgäuer Skilifte öffnen wohl frühestens im Dezember

Auf den Gipfeln im Allgäu ist noch Warten angesagt. "Wenn wir Weihnachten genug Schnee haben, würden wir uns freuen", sagte eine Sprecherin von Buron Skilifte in Wertach (Landkreis Oberallgäu). Die meisten der Allgäuer Skilifte öffnen zwischen dem Nikolaus-Wochenende und dem 20. Dezember. "Sollte viel Schnee fallen, ist denkbar, dass wir schon an den Wochenenden zuvor in Betrieb gehen", hieß es bei der Mittagbahn in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu). (dpa)

