vor 30 Min.

So sieht es auf der Baustelle am Deutschen Museum aus Bayern

Freistaat und Bund investieren mehr als 400 Millionen Euro in die Modernisierung des Deutschen Museums. Was sich schon getan hat und was noch alles geplant ist.

Von David Specht

Ein Museum, in dem Angestellte die Besucher mit dem Finger an den Lippen zur Ruhe auffordern, war das Deutsche Museum in München zwar noch nie, doch statt Kinderlachen, elektrischem Surren und diskutierenden Schulklassen ertönen derzeit die Schläge eines Presslufthammers und das Rattern eines Kompressors in dem Gebäude.

Modernisierung des Deutschen Museums kostet 445 Millionen Euro

„Das ist eine Operation am offenen Herzen“, beschreibt Generaldirektor Wolfgang Heckl. Denn während auf der einen Seite gebaggert, gemauert und geschraubt wird, findet im Rest des Museums normaler Betrieb statt. Die Besucherzahlen seien höher als im Vorjahr – obwohl nur Teile des Museums zugänglich sind. Neun Monate lang haben Mitarbeiter etwa 10.000 Exponate aus dem Gebäude geräumt, um sie vor den Bauarbeiten in Sicherheit zu bringen. Nicht bei allen Objekten war das möglich. In mehreren Räumen stehen große Boxen aus Spanplatten zwischen Gerüsten und Paletten. In ihnen verwahrt sind Exponate, die zu groß waren, um sie fortzubringen: eine Fußgängerbrücke in der Abteilung Brücken und Wasserbau, ein Airbus in der Luftfahrtabteilung.

Teilweise stehen noch Exponate auf der Baustelle. Bild: David Specht

An diesem Dienstagnachmittag arbeiten rund 150 Menschen auf der 35.000 Quadratmeter großen Baustelle auf der Münchner Museumsinsel, schätzt Dieter Lang, der Generalbevollmächtigte Bau des Deutschen Museums. An Spitzentagen seien sogar 400 Menschen im Einsatz. Es ist der erste von zwei Bauabschnitten. Insgesamt kosten die Maßnahmen 445 Millionen Euro. Das Geld stammt von Bund und Freistaat sowie Investoren. Bis 2025 werden die Arbeiten dauern. Dann, anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens, soll die Einrichtung zu den modernsten technischen Museen der Welt gehören.

So soll die Gesundheitsausstellung aussehen. Bild: David Specht

Auf der Baustelle ist davon aktuell noch nicht viel zu sehen: Im Keller stehen vier Männer, Schutzhelme, verstaubte T-Shirts und Handschuhe, in einer Grube und ziehen von Hand ein Kabel aus einem Rohr. Vereinzelt sind bereis Teile der Lüftungen und Akustikelemente installiert. Vier Stockwerke weiter oben rollen Arbeiter bei strahlendem Sonnenschein Dachpappe aus und schaufeln Schutt in Container. Hier oben, auf dem Dach der Luft- und Raumfahrthalle, entsteht das Museumsrestaurant. Auf der Dachterrasse nebenan genießen Besucher bereits jetzt die Aussicht.

Auf dem Dach entsteht das neue Museumscafé

Neben den verbleibenden Exponaten und dem laufenden Betrieb gibt es noch eine dritte Schwierigkeit: den Denkmalschutz. „Wir mussten den Estrich teils mit den Schubkarren aus dem Gebäude fahren“, erzählt Dieter Lang. Außerdem habe man durch die aktuelle Konjunktur Schwierigkeiten, Firmen zu finden. Dennoch sei man im Zeitplan. „Wir haben uns Puffer gegeben, die sind langsam aufgebraucht“, sagt Lang. Bis Ende des Jahres wollen die Verantwortlichen die Bauarbeiten abgeschlossen haben – dann geht es an die Einrichtung.

Im Keller des Museums ziehen Bauarbeiter Kabel ein. Bild: David Specht

19 neue Dauerausstellungen entstehen im Deutschen Museum, von Atomphysik bis Robotik. Nach dem Wunsch der Museumsleitung sollen die neuen Ausstellungen die Besucher zum Diskutieren und Nachdenken anregen, anstatt Relikte der Vergangenheit zu zeigen. „Wir wollen von der Bulldog-Ausstellung hin zur Idee, wofür der Bulldog steht“, erklärt Heckl. 2020 sollen die ersten Besucher die neuen Räume betreten – und die Presslufthammer, Bagger und Kompressoren in den nächsten Teil des Museums wandern.

Themen Folgen