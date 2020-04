vor 2 Min.

Sommerurlaub in Österreich? ÖVP-Politiker zeigen sich bereit

Österreich will seiner Tourismusbranche helfen. Urlauber aus Deutschland sind willkommen, auch in Kufstein. Dabei gilt Tirol als Hotspot der Pandemie.

Plus Spitzenpolitiker aus Österreich können sich eine Grenzöffnung für deutsche Touristen vorstellen. Auf die dürfte mancherorts ein „Corona-Zuschlag“ warten.

Von Mariele Schulze Berndt

Damit die Sommersaison für Österreichs Tourismus nicht zur Katastrophe wird, will ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger die Grenze für Deutsche öffnen. „Wenn Länder auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt“, erklärte die Tourismus- und Landwirtschaftsministerin. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, ebenfalls von der ÖVP, ergänzte am Sonntag in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN: Wenn ein Nachbarstaat die Pandemie im Griff habe, sei kein Attest mehr nötig, um nach Österreich einzureisen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Skeptisch reagierten darauf die Grünen, der Koalitionspartner der ÖVP im Regierungsbündnis. Aus dem von Grünen-Politiker Rudolf Anschober geführten Gesundheitsministerium, das für Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen zuständig ist, hieß es lediglich: Es werde „zu gegebener Zeit die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen prüfen“. Die deutsche Bundesregierung äußerte sich ebenfalls zurückhaltend zu dem Vorstoß aus Österreich. „Wir haben jetzt keine Veranlassung im Moment, die Situation an der österreichischen Grenze zu ändern“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Bundesregierung warnt nach wie vor grundsätzlich vor Auslandsreisen. Werbekampagnen sollen auf Deutschland zugeschnitten werden Noch sind in Österreich Hotels und Gaststätten geschlossen. Doch Mitte Mai dürfen Restaurants unter Auflagen wieder öffnen. Das Personal muss dann Schutzmasken tragen. Die Zahl der Personen, die zusammen in einem Restaurant beispielsweise den Abend verbringen dürfen, soll begrenzt und zwischen den Tischen ein Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden. Ideal wäre es, das gesamte Personal auf Corona zu testen, sagte Kanzler Kurz. Doch dafür fehlten die Kapazitäten. Dass es Österreich überaus ernst meint mit der Wiederbelebung seiner Tourismusbranche, zeigt auch dies: Es plant auf Deutschland zugeschnittene Werbekampagnen. Aus Deutschland kamen im Jahr 2019 schließlich 31 Prozent aller Gäste. In Vorarlberg waren es 54 Prozent, im Kleinwalsertal sogar rund 90 Prozent. Die Österreicher selbst jedenfalls werden – trotz eines Appells ihrer Regierung, in der Heimat Urlaub zu machen – die vielen Gästebetten nicht füllen können. Die Preise könnten das Tourismusgeschäft verderben Was sich möglicherweise ungünstig auf das Tourismusgeschäft auswirken könnte, sind die Preise. Am Wörthersee in Kärnten muss man im Sommer mancherorts ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr zahlen. In Wien spricht man deshalb bereits spöttisch von einem „Corona-Zuschlag“. Wer sich den angeratenen Urlaub im eigenen Land nicht leisten kann oder will, hofft auf die Öffnung der österreichischen Grenze zu Kroatien. In Österreich sind 3694 Menschen an Covid-19 erkrankt, im Zusammenhang mit dem Virus wurden bisher 470 Todesfälle gemeldet. Weniger als 200 Covid-19-Patienten brauchen Intensivbetten. Lesen Sie auch: Wie Europa das Coronavirus mit einer App bekämpfen will

Merkel zur aktuellen Lage in der Corona-Krise: "Die Situation ist trügerisch"

Deka-Chefvolkswirt warnt: "Ein Einbruch, größer als in der Finanzkrise" Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen