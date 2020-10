15:25 Uhr

Städte und Landkreise in Schwaben: Diese Corona-Regeln gelten aktuell

Täglich werden die Regeln in den bayerischen Landkreisen und Städten an die jeweiligen Corona-Inzidenzwerte angepasst. Hier erfahren Sie, welche Regeln wo aktuell gelten.

Von Matthias Stockinger

In Bayern werden die Regeln für das soziale Leben seit Samstag streng an die lokalen Corona-Zahlen gekoppelt. Damit können täglich Änderungen eintreten. Entscheidend ist der Wert der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner. Ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 35 gelten automatisch strengere Beschränkungen, ab einer Inzidenz von 50 werden diese noch einmal verschärft.

Überschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an einem Tag die Inzidenz, so gelten ab dem nächsten Tag ab 0 Uhr automatisch die strengeren Regeln. Bis Mitternacht gelten in einem solchen Fall noch die bisherigen Einschränkungen. Damit Beschränkungen wegfallen, müssen die Zahlen sechs Tage in Folge unter dem jeweiligen Warnwert liegen. Ist das gegeben, fallen die Beschränkungen mit Beginn des nächsten Tages weg.

In unserer Übersicht erfahren Sie, welche Regeln wo gelten. Es gilt die Einordnung des bayerischen Gesundheitsministeriums (Stand 18.10.2020), die täglich um 15 Uhr aktualisiert werden soll. Angaben von Landratsämtern, des Landesgesundheitsamts oder des Robert-Koch-Instituts können wegen unterschiedlicher Meldegeschwindigkeiten abweichen und spielen insoweit keine Rolle.

Im Folgenden sehen Sie die Einordnung des Gesundheitsministeriums vom 19. Oktober, die somit ab Dienstag, 20. Oktober, gilt. Hat sich die Einordnung für einen einzelnen Landkreis oder eine einzelne Stadt im Vergleich zum Vortag verändert und gelten dort deshalb bis um Mitternacht noch andere Regeln, ist dies in Klammern vermerkt. Die Tabelle wird laufend aktualisiert.

Inzidenzwert unter 35

Donau-Ries

Dillingen an der Donau (das Ministerium meldete eine Überschreitung am 18. Oktober; diese Meldung war falsch)

an der (das Ministerium meldete eine Überschreitung am 18. Oktober; diese Meldung war falsch) Günzburg (trotz der Einstufung hat das Landratsamt eine Allgemeinverfügung erlassen)

Inzidenzwert zwischen 35 und 50

Landsberg am Lech

Lindau

Neu-Ulm

Kaufbeuren

Oberallgäu (Vortag: unter 35)

(Vortag: unter 35) Aichach-Friedberg (Vortag: über 50. Die Beschränkungen dieser Stufe gelten auf Anordnung des Ministeriums vorläufig weiter)

(Vortag: über 50. Die Beschränkungen dieser Stufe gelten auf Anordnung des Ministeriums vorläufig weiter) Kempten (Vortag: unter 35)

Inzidenzwert über 50

Augsburg ( Landkreis ) (Vortag: zwischen 35 und 50)

( ) (Vortag: zwischen 35 und 50) Ostallgäu

Augsburg (Stadt)

(Stadt) Memmingen

Unterallgäu (Vortag: zwischen 35 und 50)

Diese Regeln gelten ab einem Wert von 35

Kontakte Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum dürfen nur noch zehn Menschen zusammenkommen. Mehr dürfen es nur sein, wenn sich die Zusammenkunft auf zwei Haushalte oder auf Verwandte in gerader Linie und Geschwister beschränkt. Das gilt auch für Feiern wie Hochzeiten.

Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum dürfen nur noch zusammenkommen. Mehr dürfen es nur sein, wenn sich die Zusammenkunft auf zwei Haushalte oder auf Verwandte in gerader Linie und Geschwister beschränkt. Das gilt auch für Feiern wie Hochzeiten. Maske Maskenpflicht gilt auf stark besuchten öffentlichen Plätzen , auf denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Welche das sind, legt die Verwaltung vor Ort fest.

gilt auf , auf denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Welche das sind, legt die Verwaltung vor Ort fest. Auch für Zuschauer von Sport- und Kulturveranstaltungen sowie bei Tagungen besteht Maskenpflicht am Platz.

von Sport- und Kulturveranstaltungen sowie bei Tagungen besteht am Platz. Sperrstunde Es gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr . Ab dann dürfen in der Gastronomie keine Speisen und Getränke mehr verkauft werden. Auch Tankstellen und Lieferdienste dürfen ab diesem Zeitpunkt keinen Alkohol mehr abgeben. Auch der Konsum von Alkohol auf stark frequentierten Plätzen ist verboten. Welche das sind, legt die Verwaltung vor Ort fest.

Es gilt eine Sperrstunde . Ab dann dürfen in der keine Speisen und mehr verkauft werden. Auch Tankstellen und Lieferdienste dürfen ab diesem Zeitpunkt mehr abgeben. Auch der Konsum von Alkohol auf stark frequentierten Plätzen ist verboten. Welche das sind, legt die Verwaltung vor Ort fest. Schule In Schulen gilt ab Klasse 5 aufwärts sowie in Universitäten während des Unterrichts Maskenpflicht .

Diese Regeln gelten zusätzlich ab einem Wert von 50

Kontakte Die Kontaktbeschränkungen werden noch einmal verschärft. Es dürfen sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch fünf Menschen treffen. Von der zahlenmäßigen Beschränkung ausgenommen sind Treffen zwischen nur zwei Haushalten und Verwandten in gerader Linie und Geschwister.

Die Kontaktbeschränkungen werden noch einmal verschärft. Es dürfen sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum treffen. Von der zahlenmäßigen Beschränkung ausgenommen sind Treffen zwischen nur zwei Haushalten und Verwandten in gerader Linie und Geschwister. Schule In Schulen gilt die Maskenpflicht am Platz in allen Jahrgangsstufen .

In Schulen gilt die am Platz . Sperrstunde Die Sperrstunde gilt bereits ab 22 Uhr.

Die Regelungen ergeben sich aus § 25a der bayerischen Infektionsschutzverordnung.

