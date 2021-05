Polizei

06:14 Uhr

Stecken Linksextreme hinter dem Stromausfall in München?

Plus Nach dem Brand in München mit gravierenden Folgen taucht ein anonymes Bekennerschreiben auf. Die Polizei ermittelt nun, ob linksextreme Gruppen dafür verantwortlich sind.

Von Anna Katharina Schmid

Knistern, ein lauter Knall, Flammen. So beschreiben Zeuginnen und Zeugen den Brand in einer Baugrube in München am vergangenen Freitagmorgen. Und dann: Dunkelheit. Mit einem Mal waren 20.000 Haushalte ohne Strom, einige von ihnen über 24 Stunden lang. Rund 150 Trafostationen fielen aus. Auch Straßenbahnen und Ampeln waren betroffen, vielerorts regelte die Polizei den Verkehr.

