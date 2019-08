vor 34 Min.

Tödlicher Unfall verursacht Stau auf der A9 im Berufsverkehr

Auf der A9 bei Allershausen hat es am frühen Dienstagmorgen einen Unfall mit einem Toten gegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Am frühen Dienstagmorgen hat es auf der A9 nördlich von München einen tödlichen Unfall gegeben. Im Berufsverkehr gab es enorme Staus in Fahrtrichtung München.

Auf der Autobahn 9 bei Allershausen (Landkreis Freising) hat es einen schweren Unfall mit einem Toten gegeben. Zeugen hatten einen Menschen am Dienstagmorgen leblos neben einem Auto am Standstreifen auf der A9 in Richtung München gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Nähere Details zum genauen Unfallhergang gab die Polizei bislang nicht bekannt. Zur Spurensicherung wurden mehrere Fahrspuren gesperrt.

Autofahrer mussten sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Zeitweise kam es zu zwölf Kilometer Stau. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat Gutachter eingeschaltet und ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Um die Unfallursache zu klären, sucht die Polizei derzeit nach Zeugen, welche in den frühen Morgenstunden auf der A9 bei Allershausen unterwegs waren und sachdienliche Angaben zu der leblosen Person machen können. Die Verkehrspolizei Freising nimmt diese unter der Rufnummer 08161/952-111 entgegen. (dpa/lby, AZ)

