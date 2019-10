09:17 Uhr

Ufo-Streik trifft Münchner Flugbetrieb weniger hart als gedacht

Der Ufo-Warnstreik bei mehreren Lufthansa-Töchtern soll bis Mitternacht andauern - die Auswirkungen in München halten sich bislang allerdings in Grenzen.

Der Streik der Gewerkschaft Ufo hat bislang geringe Auswirkungen auf den Flugbetrieb in München. Im Laufe des Tages könnten aber weitere Flüge annuliert werden.

Am Flughafen München sind am Sonntag wegen des Warnstreiks der Kabinengewerkschaft Ufo wenige Flüge ausgefallen. "Ungefähr zehn Verbindungen sind annulliert", sagte ein Sprecher des Airports am frühen Morgen. "Das trifft zum Beispiel einen Eurowings-Flug nach Berlin."

Größere Auswirkungen auf den Betrieb habe der Warnstreik bisher nicht. Das könnte sich im Laufe des Sonntages aber noch ändern. "Bisher fangen die bestreikten Airlines das alles mit nicht organisiertem Personal auf - man wird sehen, was der Tag bringt."

Ufo verlängert Warnstreik an deutschen Flughäfen bis Sonntagnacht

Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte den Warnstreik der Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress an mehreren deutschen Flughäfen von ursprünglich 5 bis 11 Uhr bis um Mitternacht verlängert. (dpa/lby)

