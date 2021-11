So viel häufiger stecken sich Ungeimpfte mit Corona an

"Quelle: UK Vaccine Surveillance Report"



Dort steht aber genau das Gegenteil dessen, was Sie behaupten, nämlich: "With the delta variant, vaccine

effectiveness against infection has been estimated at around 65% with Vaxzevria and 80% with

Comirnaty (4)." (Quelle: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf)



Die Impfung schützt also zwischen 65 % und 80 % vor einer Infektion. Die Behauptung, Geimpfte können sich genauso infizieren, ist also durch genau die Quelle belegt, die Sie für das Gegenteil heranziehen.

Melden Permalink