Urlaubszeit und Hitze führen zu weniger Blutspenden in Bayern Bayern

Von einem Engpass an Blutspenden ist noch nicht die Rede, das BRK und die Haema-Institute in München und Regensburg bemerken aber einen deutlichen Rückgang.

Weniger Blutspenden verzeichnen die bayerischen Blutspendedienste wegen der Urlaubszeit und der hohen Temperaturen. "Es sind schon etliche Spenderliegen leer geblieben", sagte der Sprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Christian Kohl, der Deutschen Presse-Agentur.

Haema-Institute sprechen von "Durststrecke" bei Blutspenden

Demnach werden in Bayern etwa 2000 Blutspenden jeden Tag benötigt, die das BRK vor allem an bayerische Kliniken verteilt. Weil das Wetter in der ersten Julihälfte durchwachsen war, sei die tägliche Mindestzahl in dieser Zeit immer erreicht worden. "Jetzt sind wir allerdings unter Plan", betonte Kohl. Von einem Engpass wollte er aber nicht sprechen.

Anders stellt sich die Situation bei den Haema-Instituten in München und Regensburg dar: "Wir haben ein ganz schwieriges Jahr", sagte Sprecherin Marion Junghans. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Blutspenden um rund 20 Prozent zurückgegangen. Die "Durststrecke" halte seit dem Frühjahr an.

Wie funktioniert das Blutspenden? 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Tagesbedarf von etwa 2.000 Blutkonserven hielt sich in Bayern über die letzten Jahre auf annähernd gleich hohem Niveau.

In Bayern spendet etwa fünf Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut.

533.008 Menschen in Bayern erschienen im Jahr 2017 auf 4.403 angebotenen Blutspendeterminen, um ihr Blut für andere zu geben.

Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Ein Erstspender sollte nicht älter als 64 Jahre sein. Man muss mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens 56 spendefreien Tagen liegen.

Mit einer Spende von 500 Millilitern Blut können bis zu drei schwerkranke und verletzte Patienten versorgt werden. Die meisten Blutspenden werden in der Krebstherapie und für Unfallopfer gebraucht.

Das BRK ruft Urlauber auf, vor der Abreise Blut zu spenden

"Erst war die Grippewelle, von der viele Stammspender betroffen waren, dann war fast durchgehend gutes Wetter, was generell zu einem Rückgang der Spendebereitschaft führt, und jetzt kommt die Urlaubszeit", sagte Junghans.

Das BRK rief Urlauber dazu auf, vor der Abreise noch zur Blutspende zu gehen. Blutspenden sind etwa 40 Tage haltbar. "Wir können daher keinen allzu großen Puffer aufbauen", betonte Kohl. Auch an heißen Tagen sei eine Blutspende grundsätzlich kein Problem. "Man sollte zuvor aber ausreichend trinken und essen", riet Kohl. (dpa/lby)

