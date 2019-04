14:05 Uhr

Viel Verkehr am Oster-Wochenende: Hier drohen Staus

Am langen Osterwochenende droht in Deutschland der erste Stauhöhepunkt. Auf bayerischen Fernstraßen wird es voll. Diese Tipps sollten Autofahrer beherzigen.

Wer über die Osterfeiertage mit dem Auto verreist, braucht gute Nerven: Die vier freien Tage werden der erste Stauhöhepunkt im Jahr 2019, warnt der Automobilclub ADAC. "Der Gründonnerstag ist einer der staureichsten Tage des ganzen Jahres", sagte Sprecher am Dienstag. "Da kommt vieles zusammen: Start der zweiten Ferienwoche, ein verlängertes Wochenende und ab Nachmittag der Feierabendverkehr."

Auch am Freitag, Sonntag und Montag müssten sich die Autofahrer auf Stillstand einstellen. Lediglich der Samstag werde voraussichtlich etwas verkehrsberuhigter. Besonders voll wird es laut ADAC in Bayern auf den Autobahnen 8, 9, und 95 in Richtung Süden, auf der A93 im Inntaldreieck und rund um die großen Städte. Bei der Rückreise sollten die Reisenden aus dem Ausland auch einplanen, dass an den bayerischen Grenzübergängen Suben, Walserberg und Kiefersfelden kontrolliert wird.

Der Tipp des ADAC-Sprechers: "Fahren Sie am Donnerstag der Blechlawine voraus oder hinterher - denn der Großteil rollt ja vom Norden her an und kommt erst am Nachmittag in Bayern an. Also am besten bis Mittag losfahren oder dann erst abends - dann aber bitte ausgeruht!" Wer am Montag heimfährt, solle früh aufbrechen und Auslandsreisende alternative Grenzübergänge nutzen. "Außerdem sollten besonders Familie ausreichend Essen, Trinken und Spiele mit an Bord nehmen - und viel Geduld."

Rund 400 Baustellen bundesweit werden laut ADAC zusätzlich für Behinderungen auf den Fernstraßen sorgen. Im Süden seien vereinzelt noch Skifahrer auf dem Weg in die Alpen. In Österreich kann es daher auf der Tauern- und der Brennerautobahn zu Beeinträchtigungen kommen. (dpa)

Auf folgenden Autobahnen rechnet der ADAC mit Verkehrsbehinderungen:

A1 Hamburg-Bremen-Münster-Dortmund

A2 Hannover-Braunschweig-Berlin

A3 Frankfurt-Würzburg-Nürnberg-Passau

A4 Kirchheimer Dreieck-Erfurt-Dresden

A5 Frankfurt-Karlsruhe-Basel

A6 Mannheim-Heilbronn-Nürnberg

A7 Flensburg-Hamburg und Würzburg-Ulm-Füssen/Reutte

A8 Stuttgart-München-Salzburg

A9 München-Nürnberg-Berlin

A93 Inntaldreieck-Kufstein

A95/B2 München- Garmisch-Partenkirchen

A96 München-Lindau

A99 Umfahrung München.

Fünf Tipps für Autofahrer im Stau 1 / 5 Zurück Vorwärts Im Radio kommt eine Staumeldung – umfahren oder nicht? Ist der Autofahrer bereits nah dran am Stau, ist eine Umfahrung wenig sinnvoll. Denn viele andere kommen auch auf die Idee, den Stau zu umfahren. Ausweichrouten sind schnell überlastet – schlimmstenfalls dauert es dort länger. Wenn es sich nicht gerade um eine Vollsperrung handelt, ist Ausharren oft mit weniger Wartezeit verbunden als Ausweichen. Eine großräumige Umfahrung kann sich dagegen schon eher lohnen .

Kann ich Staus mit richtiger Planung vermeiden? In manchen Fällen ist das möglich. Freitagnachmittags oder bei Beginn und Ende der Ferien sind etwa viele Menschen unterwegs, dann ist das Staurisiko hoch . Wer kann, sollte lieber antizyklisch fahren , also nicht zu Stoßzeiten. Auch eine gute Streckenplanung hilft. So gibt es etwa im Winter gerade an Samstagen überlastete Autobahnabschnitte aus und in Richtung Süden. Wer Zeit mitbringt, kann alternativ planen und zum Beispiel mit Zwischenübernachtung Strecken über Landstraßen fahren.

Was kann ich machen, wenn ich täglich zur Arbeit pendeln muss? Pendler können Alternativrouten prüfen oder Fahrgemeinschaften bilden. So tragen sie dazu bei, dass die Zahl der Autos auf den Straßen sinkt. Eine weitere Option: Mit dem Chef sprechen, ob sich die Arbeitszeiten verändern lassen, sodass man die Rushhour vermeidet. Ansonsten bleibt der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf E-Bike beziehungsweise Fahrrad – wenn die Strecke nicht zu lang ist.

Wie verhalte ich mich in der Blechlawine? Ganz wichtig: eine Rettungsgasse bilden – auf dreispurigen Strecken zwischen der äußeren linken und der mittleren Spur. Ansonsten ist Geduld gefragt. Ständige Spurwechsel bringen keine Vorteile.

Was sollte im Fahrzeug bereitliegen? Einige Snacks und Getränke gegen Hunger und Durst sowie im Winter Decken und warme Kleidung gegen die Kälte.

(dpa)

