18:06 Uhr

Wie die Mückenplage den Menschen am Ammersee zusetzt

Ein Fußballer landet im Krankenhaus. Urlauber bleiben lieber im Wohnwagen. Zu Besuch in einer Region, in der die Natur den Menschen einiges zumutet – und die Bevölkerung spaltet

Von Michael Böhm

Wer in diesen schönen Sommertagen an den Ammersee fährt, der hört die Geschichten fast an jeder Ecke. Die von dem Fußballer, der mit rund 500 Mückenstichen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die von der Frau, die nur noch mit ihrer „Murka“ – einer aus einem Sonnenhut mit Fliegengitter selbst gebastelten „Mücken-Burka“ – die Blumen in ihrem Garten gießt. Die von Geschäften und Apotheken, in denen die Regale mit den Insektenschutzsprays innerhalb kürzester Zeit leer geräumt wurden. Die Mücken sind wieder los. Von einer wahren Plage ist die Rede. Und wer in diesen schönen Tagen an den Ammersee fährt, der muss nicht lange danach suchen.

Bei Kerzenschein sitzen Ingrid und Heinz Gutruf am Tisch vor ihrem Wohnwagen. Bei strahlendem Sonnenschein, am frühen Nachmittag. Die Kerze soll – ebenso wie die unter dem Tisch glimmende Moskitospirale – die Mücken vertreiben. „Wir waren schon etwas schockiert, als wir hier angekommen sind, das war schon heftig“, erzählt Ingrid Gutruf. Ihren ersten Urlaub mit ihren drei Enkeln am Ammersee hatten sich die beiden Sinsheimer wahrlich anders vorgestellt. Am Pfingstsonntag reisten sie an, stellten ihren Wohnwagen auf dem Campingplatz in Utting ab. Am Montag verhagelte ihnen das schwere Unwetter den Abend sowie die Motorhaube ihres Autos. Und seit Dienstag schwirren ihnen Schwärme von Schnaken um Knöchel, Arme, Beine und Gesicht und stechen zu, so oft sie nur können. „Mich hat es am häufigsten erwischt“, sagt die achtjährige Sari, fast klingt ein bisschen Stolz mit, als sie zu zählen beginnt: Sie kommt auf 14 Stiche. Bei Zwillingsbruder Tom und der elfjährigen Nila sind es nicht viel weniger.

Nach dem Starkregen sind Abermillionen von Stechmücken geschlüpft

Dabei ist es an diesem Tag „gar nicht mal so schlimm“, sagt Oliver Grüner. Wenige Kilometer vom Campingplatz entfernt steht der Echinger an einem Wegesrand zwischen Windach, Amper und Ammersee. Im Sekundentakt wischt er sich dutzende Insekten aus dem Gesicht. Um zu demonstrieren, dass das noch längst nicht alles ist, wedelt er kurz mit seiner Jacke durch das kniehohe Gras vor ihm. Innerhalb weniger Sekunden ist sein weißes Hemd mit schwarzen Punkten übersät. „Weite, weiße Kleidung hilft, glaube ich, ein bisschen, aber auch nicht lange. Die stechen sogar durch Jeans“, erzählt Grüner. Ein Allheilmittel gegen die Plagegeister hat auch er noch nicht gefunden. Dabei kennt er sich mit den sogenannten Überschwemmungsmücken am Ammersee gut aus. Weil er hier aufgewachsen ist und daher aus langjähriger Erfahrung weiß, dass die Kombination aus Starkregen, überfluteten Feldern und Wiesen und danach sommerlichen Temperaturen ideale Brutbedingungen für die Tiere sind. In den vergangenen Wochen kam all das wieder mal zusammen. Die Folge: Es schlüpften Abermillionen von Stechmücken, die sich nun am See, aber auch weit darüber hinaus auf ihre blutige Nahrungssuche machen – und für viele Menschen hier zur Plage werden.

Nun ist es höchst subjektiv, wann Stechmücken zum Problem werden. Den einen treibt schon eine einzige Schnake im Schlafzimmer zur Weißglut. Der andere lässt sich auch von einem Dutzend Stichen das Feierabendbier auf der Terrasse nicht vermiesen. Ähnlich ist es auch am Ammersee, zumal die Mückenschwärme oftmals nur sehr lokal auftreten. Dennoch gibt es durchaus auch objektive Hinweise darauf, dass die Situation in diesem Jahr eine besondere ist. Ende Mai nahm Biologe Matthias Galm rund um den Ammersee Wasserproben aus typischen Brutgebieten der Überschwemmungsmücken. Das Ergebnis: In einem Liter Wasser waren bis zu 250 Larven der Tiere, im Schnitt waren es rund 130, sagt Galm. Am Rhein, am Chiemsee und an der Donau, wo man die Probleme mit den Plagegeistern nur zu gut kennt, starten Kommunen in der Regel ab einem Wert von 50 mit der professionellen Mückenbekämpfung. Dabei werden unter anderem mit Hubschraubern Eiweißkristalle des Bakteriums BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) abgeworfen, die den Stechmücken den Garaus machen, bevor sie schlüpfen.

Ähnliches wünscht sich die Bürgerinitiative „Mückenplage – Nein, danke“ auch für den Ammersee. Vor zwei Jahren wurde diese ins Leben gerufen, doch fand sich bislang in und unter den Anrainergemeinden für den gemeinschaftlichen BTI-Einsatz keine Mehrheit. Nun wagen die Mücken-Gegner einen neuen Anlauf, ganz nach dem Motto: Wenn gemeinsam nichts geht, dann eben alleine. Die Initiative will erreichen, dass sich wenigstens die Gemeinde Eching mit dem Thema beschäftigt und „Maßnahmen zum Schutz der Bürger“, wie es in einem vorbereiteten Antrag an den Gemeinderat heißt, einleitet. Seit Anfang der Woche werden Unterschriften dafür gesammelt.

Die Mutter sagt: „Ich kann meine Kinder nicht den ganzen Sommer lang einsperren“

Nadine Luge hat bereits unterschrieben. Die 30-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Eching und ist um klare Worte nicht verlegen: unerträglich, unzumutbar, eine einzige Katastrophe sei es dieses Jahr mit den Mücken. „Ich kann meine Kinder nicht mehr raus lassen, ohne dass ich sie von oben bis unten mit Gift einsprühe. Ich will gar nicht darüber nachdenken, welche Folgen das auf Dauer für sie hat, aber es geht nicht anders. Ich kann meine Kinder ja nicht den ganzen Sommer lang einsperren“, klagt Luge. Wenn einer ihrer Söhne mittags aus dem Kindergarten heimkommt und sagt: „Ich habe nur sechs neue Stiche“, dann sei das schon ein Erfolg. In ihrer Küche steht ein ganzes Arsenal an Mückenbekämpfungsmitteln: Sprays, Duftöle, Armbänder mit Ton, Armbänder mit Duft, schmerzlindernde Pflaster für die Kinder, damit diese die Stiche nicht immer wieder aufkratzen. Alles, was auf dem Markt sei, habe sie schon versucht: Kaum ein Mittel helfe wirklich und dauerhaft gegen die lästigen Biester. Luge ist sauer und will es nicht mehr hinnehmen, dass alle Sommer wieder die Stechmücken wochen-, ja monatelang das Leben in Eching bestimmen. „Wir schützen alles, das Wasser, die Luft, die Bienen – und was ist mit uns Menschen?“, fragt sie.

Eine Haltung, nachvollziehbar und umstritten zugleich. Gerade jetzt, wenige Monate nach dem erfolgreichen Volksbegehren für mehr Artenschutz in Bayern. Gerade hier, im Landkreis Landsberg, wo die Grünen bei Landtags- und Europawahlen zuletzt überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben – fast jeder Vierte setzte sein Kreuz bei der Öko-Partei. Und so bekommt auch Luge den Gegenwind zu spüren. An diesem Morgen habe sie sich gerade im Supermarkt die Unterstützerlisten für den BTI-Einsatz angesehen, als eine Frau sie am Arm gepackt und gesagt habe: „Bist Du auch eine von den Mücken-Mördern?“ Im Internet sei der Ton mitunter noch rauer. „Man wird angefeindet und das Ganze wird als Luxus-Problem abgetan. Für uns ist es das aber nicht, sondern es ist eine massive Beeinträchtigung unserer Lebensqualität“, sagt die 30-Jährige.

Braucht es stattdessen mehr Fledermäuse, Schwalben und Libellen?

Ludwig Hartmann kann das gut nachvollziehen. Der bayerische Grünen-Politiker stammt selbst aus dem Landkreis Landsberg und kennt die Situation am Ammersee. „Ich verstehe jeden, der genervt ist von so einer Mückenplage“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Nur hält er den Einsatz von Gift – und sei es ein biologisches – für die gänzlich falsche Reaktion. Zum einen, weil noch immer unklar ist, welche Nebenwirkungen das BTI auf andere Insekten und damit auch auf Fische oder Vögel hat. Zum anderen, weil „unser Ökosystem zu komplex ist, um Dinge, die über Jahrzehnte aus dem Gleichgewicht geraten sind, einfach und schnell durch Menschenhand zu lösen.“ So seien auch gar nicht die vielen Mücken das Problem, sondern eher die fehlenden Fressfeinde der Mücken, wie Fledermäuse, Schwalben und Libellen. „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Tierarten, von den viele aktuell gefährdet sind, wieder bei uns heimisch werden. Nur so kommt die Natur langfristig wieder ins Gleichgewicht“, sagt Hartmann und weist daraufhin, dass eine einzige Fledermaus in einer Nacht über tausend Mücken fresse.

Nadine Luge aus Eching kann mit solchen Sätzen nur wenig anfangen: Denn ihr Problem wird dadurch nicht gelöst. „Dann haben vielleicht meine Enkel oder Ur-Enkel etwas davon.“ Am Ammersee müsse auch kurzfristig etwas geschehen. Sie wolle nicht sämtliche Stechmücken ausrotten, aber gezielt und bei Bedarf eingreifen – so wie es am Rhein oder am Chiemsee seit Jahrzehnten eben auch gemacht werde.

In Utting am Campingplatz ruft derweil der achtjährige Tom: „Alles erlaubt!“ Das will er an diesem Abend noch mit seinen Geschwistern und Großeltern spielen. Aber im Wohnwagen, nicht draußen, da sind sich alle einig. Ihre erste Reise an den Ammersee finden sie toll – trotz Hagel und Mücken. Die Gegend sei schön, der See kühl, der Ausflug zum Kloster Andechs habe Spaß gemacht und morgen stehe ein Kletterpark auf dem Programm. „Es wäre doch doof, wenn wir uns wegen ein paar Mücken den ganzen Urlaub vermiesen lassen würden“, sagt Tom. Die anderen nicken. Bei Sonnenschein, Kerzenlicht und dem leisen Surren einer Schnake.

