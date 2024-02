Promikoch Alfons Schuhbeck ist bereits Freigänger

Alfons Schuhbeck darf sich über etwas mehr Freiheit freuen. Der inhaftierte Promikoch darf das Gefängnis nun zeitweise verlassen.

Nicht einmal ein halbes Jahr, nachdem Alfons Schuhbeck seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg angetreten hat, ist der Promikoch bereits Freigänger. Wie die Bild am Dienstag berichtete, wurden Schuhbeck Hafterleichterungen bewilligt. Der Grund für die Erleichterungen: Gute Führung – er arbeitete sogar freiwillig in der Gefängnisbücherei.

In der JVA Andechs-Rothenfeld darf sich Alfons Schuhbeck frei bewegen

Nach Angaben der Bild wurde der 74-Jährige am Montag in die JVA Andechs-Rothenfeld in die Nähe des Ammersees verlegt. Das bestätigte Monika Groß, die Leiterin der JVA Landsberg, unserer Redaktion. In Andechs-Rothenfeld erhält er Freigang, er darf das Gefängnis also zeitweise verlassen. Auch innerhalb der JVA wird das Leben für Schuhbeck angenehmer. In seinem neuen Gefängnis können sich Häftlinge frei bewegen. Tagsüber soll der Promikoch in "Schuhbecks Company" arbeiten, die seinen ehemaligen Gewürzladen in München betreibt.

Schuhbeck war im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Im August des vergangenen Jahres hatte er seine Haftstrafe angetreten.

Schuhbecks Fall erinnert an Uli Hoeneß, der ebenfalls wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis musste. Auch der Ehrenpräsident des FC Bayern wurde 2015 nach Andechs-Rothenfeld verlegt und durfte das Gefängnis dann tagsüber verlassen. Keine zwei Monate später wurde er auf Bewährung entlassen.

Lesen Sie dazu auch