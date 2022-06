Schwere Unwetter ziehen über das Allgäu

Schwere Gewitter mit Hagel im Allgäu: Am Donnerstagnachmittag sind große Hagelkörner über Füssen niedergegangen. Auch über Kempten zogen Unwetter.

Schwere Unwetter über dem Allgäu: In Füssen ist am späten Nachmittag ein Hagelschauer mit Hagelkörnern, die mehrere Zentimeter groß waren, niedergegangen. Mittlerweile hat das Wetter in Regenschauer umgeschwenkt. Auch über Kempten zog gegen 16.30 Uhr ein Unwetter auf. Sturzregen und Hagel gingen mit dem Gewitter über der Stadt nieder. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.

Zum Abend beruhigte sich die Lage im Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat mittlerweile alle Warnungen vor extremem oder schwerem Gewitter aufgehoben. Ganz vorbei sind die Unwetter aber noch nicht.

"Dampf im Kessel": Hohes Unwetter-Potential bis zum Wochenende

Bis zum Wochenende kann es laut DWD in weiten Teilen Deutschlands immer wieder zu heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel kommen, im Einzelfall können die Körner so groß wie Tischtennisbälle sein. "Es ist weiterhin Dampf im Kessel, denn an der eingefahrenen Wetterlage ändert sich quasi nichts", erklärt ein DWD-Meteorologe die aktuelle Wetterlage.

Ursache für hohe Gewittergefahr sind den Angaben zufolge ein Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln und ein Hochdruckgebiet über Osteuropa. Sie sorgen dafür, dass aus Süden und Südwesten feuchte Mittelmeerluft nach Deutschland zieht. "Genau über dem Land liegt dabei eine Luftmassengrenze, in deren Bereich es immer wieder zu Schauern und Gewittern samt erhöhtem Unwetterpotential kommt", erklärte der Meteorologe. Auch in der Region bleibt es durchwachsen - das 7-Tage-Wetter für das Allgäu finden Sie hier. (AZ)

