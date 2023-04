Aus für Isar 2: Bayerns letztes AKW wird abgeschaltet

Der 15.

April besiegelt das Aus für die Atomkraft in Deutschland. Die letzten drei Atomkraftwerke werden abgeschaltet - darunter die Anlage Isar 2 in Essenbach im niederbayerischen Landkreis Landshut. Nach Angaben des Betreibers PreussenElektra wird ab etwa 23.30 Uhr keine Einspeisung in das Stromnetz mehr erfolgen und etwa eine Viertelstunde später der Reaktor abgeschaltet. Weitere neun Stunden später soll dann über dem Kühlturm der Anlage auch kein Dampf mehr zu sehen sein.

Der Rückbau von Isar 2 ist PreussenElektra zufolge bei der Aufsichtsbehörde, dem bayerischen Umweltministerium, beantragt. Die Genehmigung dafür wird im Laufe des Jahres erwartet, so dass Anfang 2024 der Rückbau beginnen könnte.

Umweltschutzverbände veranstalten am Samstag ab 12.00 Uhr in München auf dem Odeonsplatz ein Atomausstiegsfest mit Kundgebungen und Demonstrationszug. Einem BN-Sprecher zufolge werden bis zu 5000 Teilnehmer erwartet.

Eigentlich hatte der Atomausstieg schon Ende 2022 vollzogen werden sollen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise änderte die Ampel-Koalition nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Herbst jedoch das Atomgesetz, um die drei Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen über den Winter bis Mitte April weiterlaufen zu lassen.

(dpa)