Unterwegs in der City-Galerie: Viele Kunden kaufen weiterhin mit Maske ein

Nicht nur in den Supermärkten ist die Maskenpflicht seit Sonntag weggefallen. Viele Kundinnen und Kunden in der Augsburger City-Galerie tragen die Maske trotzdem weiterhin.

Von Julia Greif

Superman trägt keine Maske, Batman schon. Zu welchem Lager die Menschen in Augsburg gehören wollen, können sie weitgehend selbst entscheiden. Die Maskenpflicht und andere Corona-Regeln in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind seit Sonntag weggefallen. Die Staatsregierung empfiehlt, in Innenräumen wie im Handel weiter Masken zu tragen. Im Camp-David-Laden in der Augsburger City-Galerie stimmen die Betreiber mit einem Plakat der Superhelden auf ein friedliches Miteinander ein: „Ob mit oder ohne Maske – bei uns sind alle Helden.“ Für die Verkäuferin, die lieber anonym bleiben möchte, wirken die Kundinnen und Kunden an diesem Montag „befreit. Das merkt man denen an“.

