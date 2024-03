Mann wird in München von Linienbus überfahren und stirbt

Tragischer Unfall in München: Nach einem Unfall mit einem Bus stirbt ein Mann.

Bei einem Unfall in München-Lerchenau ist am Montagabend ein Mann von einem Linienbus erfasst und überrollt worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Zur Identität des Toten gab es von der Polizei zunächst keine Angaben. Auch die genauen Umstände des Unfalles seien noch unklar, sagte eine Sprecherin. Zur Klärung der genauen Ursache sei ein Gutachter beauftragt worden. (dpa)