18-Jährige fährt mit Fahrrad auf die B17

Eine 18-Jährige ist am Dienstag kurz vor Mitternacht gegen die Fahrrichtung auf die B17 gefahren.

Am Dienstag um kurz vor Mitternacht ist eine 18-Jährige mit ihrem Fahrrad auf die B17 gefahren. Eine Streifenwagen hielt die junge Frau an. Was der Alkoholtest ergab.

Eine 18-Jährige ist am Dienstag kurz vor Mitternacht mit ihrem Fahrrad auf die B17 gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie auf der linken Fahrspur entgegen der Fahrtrichtung. Ein Streifenwagen hielt die junge Frau an und brachte sie sicher auf den Seitenstreifen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille bei der 18-Jährigen.

In der Uniklinik wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die junge Frau im Anschluss an ihren Vater übergeben. Die 18-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen, die durch das Fahrmanöver auf der B17 gefährdet wurden, sollen sich bei der Autobahnpolizei unter Telefon 0821/323-1910 melden. (dwo)

