Bildung

06:00 Uhr

So könnte die AfD die Schulpolitik beeinflussen

Plus Die Uni Augsburg untersucht die Bildungsziele der AfD. Die Forschenden werten Wahlprogramme, Debatten und soziale Medien aus. Erste Erkenntnisse haben sie schon.

Von Sarah Ritschel

Glaubt man der AfD, dann erlebt Bayern einen „Niedergang des Bildungsniveaus“, in dem es an Wertschätzung für die bayerische Kultur fehlt. So stand es im AfD-Programm zur Landtagswahl im Oktober 2023. Die Partei spricht auch von einer „Indoktrination durch Gender-Lobbygruppen“ an Schulen und Kitas, die es zu beenden gelte. In ihrem bundesweiten Grundsatzprogramm behauptet die in Teilen rechtsextreme AfD, dass an Schulen mit „staatlich geförderten Umerziehungsprogrammen“ das klassische Rollenverständnis von Mann und Frau „systematisch korrigiert“ werde.

An der Universität Augsburg ist jetzt ein Forschungsprojekt gestartet, das solche Aussagen wissenschaftlich untersucht. Über drei Jahre hinweg werden die Forscherinnen und Forscher schulpolitische Vorstellungen der Rechtspopulisten auswerten. Bislang ist die AfD zwar noch in keinem Bundesland in der Regierung vertreten, doch für Rita Nikolai, Professorin für Pädagogik mit Schwerpunkt vergleichende Bildungsforschung, ist es trotzdem höchste Zeit, beim Bildungsverständnis der Rechtspopulisten genauer hinzusehen. Sie leitet das Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 450.000 Euro gefördert wird.

