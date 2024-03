Frau aus Bayern stirbt nach Lawinenabgang in Österreich

Zwei Tage nach einem Lawinenunfall mit ihrem Mann in Österreich ist eine Frau aus dem Landkreis Augsburg gestorben.

Die 43-Jährige sei am Donnerstag in einem Krankenhaus in Österreich ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Landespolizei Vorarlberg mit. Das Schneebrett hatte sich den Angaben zufolge gelöst, als das Ehepaar am Dienstag von der Wiesbadener Hütte aus zu einer Skitour aufgebrochen waren.

Wegen schlechter Sicht hatte das Paar demnach zur Hütte am Fuße des Piz Buin zurückkehren wollen. An einem steilen Nordhang habe sich dabei das Schneebrett gelöst. Die 43-Jährige sei daraufhin unter 70 Zentimetern Schnee verschüttet worden. Ihr Mann habe sich an der Oberfläche halten und sie dank eines Lawinensignals orten können. Am Unfallort herrschte am Dienstag demnach stark böiger Wind und Lawinenwarnstufe 3.

(dpa)