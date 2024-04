Bayern will sich mit Sieg auf Real einstimmen

Das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid überstrahlt beim FC Bayern die Liga-Aufgabe gegen Frankfurt. Augsburgs Trainer stellt eine Forderung auf.

Der FC Bayern München will sich in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg auf den Champions-League-Knaller gegen Real Madrid einstimmen. Man könne gegen Eintracht Frankfurt zwar nichts für Real üben, aber ein gutes Spiel sei wichtig für das Momentum, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Nach dem 1:5 im Hinspiel haben die Münchner gegen den Europapokalanwärter auch noch etwas geradezurücken. Gegen Real steht das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag in München an.

Der FC Augsburg möchte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen im Kampf ums internationale Geschäft den Sechs-Punkte-Rückstand auf die Hessen wieder verkürzen. Zuletzt gab es eine 1:3-Niederlage gegen die Eintracht. Man müsse bereit sein, alles zu geben, und man wolle eine Reaktion zeigen, sagte Trainer Jess Thorup.

(dpa)