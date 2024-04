Sat.1 zeigt Topspiel zwischen FC Bayern und Stuttgart

Es geht um die Vize-Meisterschaft, wenn der VfB Stuttgart den FC Bayern München empfängt. Diesen Kracher des 32. Bundesligaspieltags gibt es auch im frei-empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Der Süd-Kracher in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 4. Mai wird live im Free-TV übertragen. Sat.1 zeigt das Topspiel des 32. Spieltags und berichtet ab 15.00 Uhr. Aktuell liegen die Münchner und die Stuttgarter in der Tabelle punktgleich auf den Plätzen zwei und drei, ihr Vorsprung auf den Vierten aus Leipzig liegt schon bei sieben Zählern. Meister ist seit dem vergangenen Wochenende vorzeitig Bayer Leverkusen. Das Heimspiel des VfB gegen den Rekordmeister ist außerdem auf Joyn und ran.de im Live-Stream zu sehen.

Die Übertragung ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland. Die Vereinbarung umfasste vier Live-Spiele 2022/23 und 2023/24. Sie endet nun mit der Begegnung Stuttgart gegen München. In der Hinrunde hatte der FC Bayern nach einem Doppelpack von Harry Kane mit 3:0 gewonnen.

(dpa)