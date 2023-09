SC Freiburg kann gegen Augsburg auf Gregoritsch bauen

Stürmer Michael Gregoritsch ist rechtzeitig vor dem Heimspiel des SC Freiburg gegen seinen früheren Club FC Augsburg wieder einsatzbereit.

"Er hat noch nicht viele Trainingseinheiten in den Beinen. Aber er ist eine Option für die Startelf", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich vor dem Duell am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN). Gregoritsch, der im Sommer 2022 vom FCA nach Freiburg gewechselt war, hatte beim 2:4 gegen Borussia Dortmund Mitte September eine Muskelverhärtung in der Wade erlitten und seitdem gefehlt.

Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga stufte Streich das Duell als "sehr wichtiges Spiel" ein. "Die Woche drauf geht es nach München. Wenn wir am Sonntag gewinnen könnten, würde uns das sehr helfen", sagte der 58-Jährige.

(dpa)