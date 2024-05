Kroos über Zauberpass: "Eigentlich einfach" dank "Vini"

Nationalspieler Toni Kroos wird für seinen Zauberpass gegen die Bayern gefeiert. Der Mittelfeldspieler sieht seinen Mitspieler mitverantwortlich.

Nationalspieler Toni Kroos hat seinen Weltklasse-Pass im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit Real Madrid beim FC Bayern nicht als besondere Einzelleistung wahrgenommen. "Ich weiß natürlich, dass Vini den Ball lieber in den Raum hat als in den Fuß", sagte Kroos bei Amazon Prime Video über die Szene zum zwischenzeitlichen 1:0 durch Vinícius Júnior beim 2:2 am Dienstagabend. "Dann macht er die Bewegung. Er macht mir den Pass eigentlich einfach mit seinem Laufweg."

Kroos hatte das Tor mit einem perfekt gespielten Steilpass eingeleitet, Vinícius Júnior hatte Bayern-Innenverteidiger Minjae Kim dafür kurz vom Strafraum weggelockt. Das Remis sei "einigermaßen leistungsgerecht", sagte Kroos, der in den sozialen Medien noch während des Spiels für seinen Pass gefeiert wurde. "Kroos, Genie", schrieb die Madrider Zeitung "Marca" bei X, vormals Twitter.

(dpa)