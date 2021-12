Mit Kind zum Arzt: Müssen Begleitpersonen 3G erfüllen?

Plus Brauchen Begleitpersonen beim Arztbesuch einen Corona-Test? Um diese Frage gab es zuletzt offenbar in mehreren Praxen Streit. Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung klärt auf.

Die Verschärfung der Corona-Regeln durch den Bundestag hat jüngst im Bereich der Arztpraxen für erhebliche Irritationen gesorgt. So schilderte etwa eine Mutter, dass von ihr verlangt worden war, einen Coronatest vorzulegen – sonst dürfe sie nicht ihr kleines Kind in die Praxis begleiten.