Diese Corona-Regeln gelten an bayerischen Schulen

Die Abschaffung der Isolationspflicht hat auch für die Schulen des Freistaats Konsequenzen. Was empfiehlt das Kultusministerium und welche Änderungen könnten im Dezember folgen?

Die Sommer- und Herbstferien in Bayern sind vorbei, der Winter steht bevor. Bayern hat mit drei weiteren Bundesländern die Isolationspflicht gekippt und diskutiert über die die Abschaffung der Maskenpflicht in Bus und Bahn ab Dezember. All das hat Auswirkungen auf die Schulen im Freistaat. Was müssen Eltern und Schüler zum Winterbeginn beachten? Wir haben die aktuellen Corona-Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und die Corona-Regeln, die ab November in Kraft treten, zusammengefasst.

Auch an Schulen keine Isolationspflicht mehr

Was für das gesamte öffentliche Leben gilt, gilt auch für die bayerischen Schulen. Seit dem 16. November müssen Corona-Infizierte nicht mehr in Quarantäne ausharren. Die bislang geltende Regelung der fünftägigen Isolationspflicht nach einer Corona-Infizierung gehört der Vergangenheit an. Auch bei Symptomen können die Betroffenen nun das Haus verlassen, einzig eine medizinische Maske ist dann verpflichtend sowie die Umgehung von sogenannten vulnerablen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Kliniken.

Florian Herrmann sagte nach der Sitzung des Kabinetts am Dienstag: "Eine Absonderung ist nicht mehr erforderlich. Das gilt für alle Lebensbereiche, deshalb gilt das auch für die Schule. Es ist der Absprung aus der Pandemie Richtung Normalität."

Vertreter der bayerischen Lehrerverbände hatten im Vorfeld der Sitzung klare und umsetzbare Regeln gefordert, "die einen sicheren Unterrichtsbetrieb in Präsenz für alle Beteiligten ermöglichen". Die Maßnahmen in Schulen dürften sich dabei aber nicht zu weit von den sonst geltenden Regeln unterscheiden, da es sonst zu Akzeptanzproblemen kommen könnte. Zudem müssten die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik klar definieren, was "krank" oder "ansteckend" bedeute.

Corona-Isolationsregeln gelten ab Mittwoch auch an Schulen

Aktuelle Corona-Regelungen an Schulen in Bayern: Keine Masken- und Testpflicht

"Kinder und Jugendliche haben in aller Regel eher milde Verläufe der Omikron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2. Ein gleichbleibendes Infektionsgeschehen vorausgesetzt sind deshalb verpflichtende Maßnahmen wie Masken oder Tests bis auf Weiteres nicht vorgesehen", schreibt das bayerische Kultusministerium auf seiner Webseite. Es gibt aber Empfehlungen für den Umgang mit der Corona-Pandemie ab.

Prinzipiell gilt: Um Ansteckungen in der Schule zu vermeiden, soll jeder, der krank ist, zu Hause bleiben – unabhängig davon, ob ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Dazu kommen eine Reihe von "Basis-Hygienemaßnahmen".

Corona-Experte: "Auch in Schulen müssten wir wieder eine Maskenpflicht haben"

Corona-Hygieneempfehlungen an Schulen

Das Kultusministerium empfiehlt in Innenräumen das freiwillige Tragen einer Maske. Diese kann auch im Unterricht getragen werden. Eine ausdrückliche Empfehlung zum Tragen von Masken gibt das Ministerium auf den Begegnungsflächen der Schulen ab. Darunter fallen beispielsweise Gänge, Treppenhäuser und die Pausenhalle. Auch bei einem Infektionsfall in der Klasse sollten Schüler und Lehrer für fünf Schultage im Unterricht Masken tragen.

Die Unterrichtsräume sollten weiterhin mindestens alle 45 Minuten gelüftet werden. Dafür sollten die Fenster über mehrere Minuten vollständig geöffnet werden. Es können weiterhin auch Lüftungsanlagen oder unterstützend mobile Luftreiniger eingesetzt werden. Diese ersetzen laut dem Ministerium jedoch nicht das regelmäßige Lüften.

Auch Abstandhalten bleibt wichtig. Wo es möglich ist, sollte im Schulgebäude ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Es wird empfohlen, dass sich die Schüler regelmäßig für mindestens 20 Sekunden mit Seife die Hände waschen. Dadurch senken sie das Infektionsrisiko für sich selbst und für andere. Zudem ist es wichtig, in die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu husten oder zu niesen.

Corona-Regeln an Schulen in Bayern: Das könnte sich im Dezember ändern

Nachdem die Isolationspflicht abgeschafft ist, könnten im Dezember sogar noch weitere Lockerungen folgen. So gibt es in der Regierungskoalition bereits Fürsprecher für die Abschaffung der Maskenpflicht in Bus und Bahn. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, hängt auch vom Infektionsgeschehen der nächsten Wochen ab. Auch eine erneute Verschärfung der Corona-Regeln wäre denkbar. Nach dem Gesetzespaket der Ampel-Koalition haben die Länder die Möglichkeit, in zwei Abstufungen verschiedene Maßnahmen zum Infektionsschutz zu erlassen.

Theoretisch können in der ersten Stufe die Länder wieder eine Maskenpflicht an Schulen für Angestellte und Schüler ab der 5. Klasse einführen, sofern der geregelte Präsenzunterricht anderweitig nicht aufrechterhalten werden kann. Die Möglichkeit, Lockdowns zu verhängen oder Schulen zu schließen, gebe es im neuen Corona-Fahrplan für Herbst und Winter nicht, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). In Schulen könnten lediglich bei hohem Infektionsgeschehen Masken und Testungen vorgegeben werden.