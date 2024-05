Augsburger Panther holen Stürmer Zengerle aus Straubing

Die Augsburger Panther finden beim DEL-Rivalen Straubing Tigers einen neuen Stürmer. Mark Zengerle kommt in die Fuggerstadt.

Die Augsburger Panther haben Stürmer Mark Zengerle von den Straubing Tigers unter Vertrag genommen. Dies teilte der Hauptrundenletzte der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Montag mit. Zengerle spielt seit der Saison 2018/19 in der DEL. Der heute 34-jährige US-Amerikaner bestritt für die Fischtown Pinguins, Eisbären Berlin und Straubing Tigers 275 Partien. Dabei erzielte er 53 Tore und gab 150 Vorlagen.

"Mark Zengerle ist ein erfahrener Spieler, der seine Stärken in der Offensive hat. Er ist ein kreativer Spieler mit guten Händen und einer großen Spielübersicht. Diese Attribute werden ihn auch im Powerplay wertvoll für unser Team machen", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über Zengerle, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.

(dpa)