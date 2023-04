Eishockey-Club aus Straubing verlängert mit Brunnhuber

Die Straubing Tigers haben den Vertrag mit Angreifer Tim Brunnhuber um eine Saison verlängert.

Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Der 24-Jährige geht damit in seine fünfte Spielzeit für die Niederbayern. "Wir können ihn flexibel einsetzen und er ist zudem auch in Unterzahl ein wesentlicher Faktor für uns geworden", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham.

(dpa)