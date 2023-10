Stimmkreis Bamberg-Stadt: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Einer der 91 Stimmkreise bei der Bayern-Wahl 2023 ist Bamberg-Stadt. Hier erfahren Sie alles rund um die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bamberg.

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. An diesem Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Bayern über die Zukunft des Freistaats. Daher sind auch die Bürgerinnen und Bürger aus dem Stimmkreis Bamberg-Stadt aufgerufen, entweder am Wahltag ihre Stimme abzugeben oder schon im Voraus von der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 Gebrauch zu machen.

Wie sahen die Ergebnisse bei der vergangenen Bayern-Wahl aus? Wie haben dieses Mal die Bürger aus dem Stimmkreis Bamberg-Stadt abgestimmt? Hier finden Sie alle Infos rund um die Lamdtagswahl in Bayern 2023.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Bamberg-Stadt: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Bayern-Wahl 2023 wird im Stimmkreis Bamberg-Stadt unter anderem darüber entschieden, wer die Region im Landtag als Direkkandidat vertreten darf. Das kommt daher, dass ähnlich wie bei der Bundestagswahl mit Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 abgestimmt wird. Das Ergebnis der Erststimmen-Auszählung entscheidet letztlich, wer das Direktmandat des Stimmkreises gewonnen hat. Beide Stimmen gemeinsam ergeben die Gesamtstimme. Wie die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bamberg-Stadt ausgefallen sind, können Sie direkt nach der Stimmenauszählung hier in unserem Datencenter nachsehen.

Vor dem Wahltermin am 8. Oktober gibt es auch dieses Jahr wieder jede Menge Umfragen zur Bayern-Wahl. Diese sind besonders für die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien interessant. Denn für nicht wenige von deren Abgeordneten kann ein Absinken in der Wählergunst den Verlust des Mandats bedeuten.

Bamberg-Stadt: Orte im Stimmkreis 402 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Landkreis Bamberg teilt sich für die Landtagswahl 2023 in Bayern in den Stimmkreis 401 Bamberg-Land und den Stimmkreis 402 Bamberg-Stadt auf. Das sind die Orte, die Bamberg-Stadt zugeordnet wurden:

Kreisfreie Städte:

Bamberg

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Lisberg ( Lisberg , Prisendorf)

Weitere Orte im Stimmkreis Bamberg-Stadt:

Bischberg

Gundelsheim

Hallstadt

Oberhaid

Stegaurach

Walsdorf

Viereth-Trunstadt

Bei anderen Landkreisen ist es teilweise der Fall, dass die Grenzen des Landkreises mit denen des zugehörigen Stimmkreises zusammenfallen. Informationen darüber, wie genau sich die 91 Stimmkreise bei der Bayern-Wahl 2023 zusammensetzen, sind beim Bayerischen Landesamt für Statistik zu finden.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Bamberg-Stadt

Die Grünen konnten bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Bamberg-Stadt massiv zulegen. Die Partei schaffte es hier auf über 20 Prozent der Stimmen. Die CSU und ihre Kandidatin Melanie Huml konnten jedoch trotz einiger Stimmverluste das Direktmandat souverän verteidigen.

Das waren damals die Ergebnisse der Erststimmen-Auszählung im Stimmkreis Bamberg-Stadt:

CSU : 38,1 Prozent

: 38,1 Prozent Grüne: 21,7 Prozent

AfD : 11,9 Prozent

: 11,9 Prozent SPD : 8,8 Prozent

: 8,8 Prozent Freie Wähler : 6,1 Prozent

: 6,1 Prozent FDP : 5,1 Prozent

: 5,1 Prozent Die LINKE: 4,3 Prozent

Sonstige: 4,1 Prozent

So sah das Gesamtstimmen-Ergebnis im Stimmkreis Bamberg-Stadt 2018 aus: