Stimmkreis Nürnberg-Ost: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier finden Sie die Wahlergebnisse der Landtagswahl im Stimmkreis Nürnberg-Ost. Nach der Wahl finden Sie hier die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober.

Am 8. Oktober 2023 finden die Landtagswahlen in Bayern statt. Die Wahlergebnisse bestimmen darüber, wer in den bayrischen Landtag einzieht. Außerdem finden zur selben Zeit die Wahlen der bayerischen Bezirkstage und mehrerer Landrat- und Bürgermeisterwahlen statt. Nürnberg-Ost ist mit der Nummer 502 einer der 91 Stimmkreise Bayerns.

Wie fallen die Ergebnisse bei der bayerischen Landtagswahl 2023 in Nürnberg-Ost aus? Welche Bezirke liegen im Stimmkreis 502? Und außerdem: Welche Parteien haben bei den Wahlen 2008 die meisten Stimmen erhalten? Hier finden Sie alle Infos und nach der Auszählung auch das Wahlergebnis 2023.

Wahlergebnisse für Nürnberg-Ost: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Landtagswahl in Bayern 2023 haben alle Wähler haben eine Erst- und Zweitstimme. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger ab 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern schon länger als drei Monate haben.

Bei der Verteilung der Sitze steht die Erststimme für den Direktkandidaten, der in den Landtag einzieht und somit den jeweiligen Stimmkreis repräsentiert. Die Zweitstimme ist für die Kandidaten, die von den Parteien aufgelistet wurden. Am Ende zeigt schließlich die Gesamtstimme, die sich aus Erst- und Zweitstimme ergibt, wie viele Sitze eine Partei im Parlament bekommt.

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober, um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Wer nicht vor Ort wählen kann, konnte vorher auch die Briefwahl beantragen. Nach der Auszählung, die direkt im Anschluss beginnt, zeigen die Ergebnisse, ob die Sitzverteilungen den Umfragen zur Landtagswahl 2023 ähneln oder davon abweichen.

Das Wahl-Ergebnis vom Stimmkreis Nürnberg-Ost finden Sie nach der Auszählung direkt hier im Datencenter.

Nürnberg-Ost: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 502 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Bei der Bayern-Wahl am 8. Oktober entscheidet sich auch in Nürnberg-Ost, welcher Kandidat von dort in den Landtag kommt. Zum Stimmkreis Nürnberg-Ost (502) gehören folgende Bezirke und Orte:

Altstadt und engere Innenstadt (Statistischer Stadtteil 0)

Stadtbezirk 2: Marienvorstadt

2: Marienvorstadt Stadtbezirk 9: Wöhrd



Weiterer Innenstadtgürtel Süd (Statistischer Stadtteil 1)

Stadtbezirk 10: Ludwigsfeld

10: Ludwigsfeld Stadtbezirk 11: Glockenhof

11: Glockenhof Stadtbezirk 12: Guntherstraße

Weiterer Innenstadtgürtel West/Nord/Ost (Statistischer Stadtteil 2)

Stadtbezirk 27: Veilhof

27: Veilhof Stadtbezirk 28: Tullnau

28: Tullnau Stadtbezirk 29: Gleißhammer



Südöstliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 3)

Stadtbezirk 30: Dutzendteich



Östliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 9)

Stadtbezirk 90: St. Jobst

90: Stadtbezirk 91: Erlenstegen

91: Erlenstegen Stadtbezirk 92: Mögeldorf

92: Mögeldorf Stadtbezirk 93: Schmausenbuckstraße

93: Schmausenbuckstraße Stadtbezirk 94: Laufamholz

94: Laufamholz Stadtbezirk 95: Zerzabelshof

95: Zerzabelshof Stadtbezirk 96: Fischbach

96: Stadtbezirk 97: Brunn

Gemeinden vom Landkreis Nürnberger Land

Feucht

Rückersdorf

Schwaig b. Nürnberg

Alle restlichen Bezirke und Orte, die zu Nürnberg gehören, finden Sie in den Stimmkreisen Nürnberg-Nord, Nürnberg-Süd, Nürnberg-West, sowie Nürnberger Land.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Nürnberg-Ost

In Nürnberg-Ost lag die Wahlbeteiligung bei 72,8 Prozent. Wie aber fiel dort das Wahlergebnis bei der Landtagswahl von 2018 aus?

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 502 von 2018:

CSU : 38, 0 Prozent

38, 0 Prozent Grüne: 21,8 Prozent

21,8 Prozent SPD : 13,1 Prozent

13,1 Prozent AfD : 7,9 Prozent

7,9 Prozent Die Linke : 5,9 Prozent

5,9 Prozent FDP : 4,7 Prozent

4,7 Prozent Freie Wähler : 4,5 Prozent

4,5 Prozent Sonstige: 4,1 Prozent

Direktkandidat für Nürnberg-Ost wurde 2018 Markus Söder mit der CSU. Der bayrische Ministerpräsident ist selbst gebürtiger Nürnberger.

Hier die Gesamtstimmen von der Landtagswahl 2018 in Nürnberg-Ost.

CSU : 35,7 Prozent

35,7 Prozent Grüne: 22,2 Prozent

22,2 Prozent SPD : 13,3 Prozent

13,3 Prozent AfD : 8,3 Prozent

8,3 Prozent Die Linke : 6,1 Prozent

6,1 Prozent FDP : 5,1 Prozent

5,1 Prozent Freie Wähler : 4,6 Prozent

4,6 Prozent Sonstige: 4,7 Prozent

Mit 35,7 Prozent war die CSU die deutlich stärkste Partei in Nürnberg-Ost, doch auch die Grünen zeigten mit 22,2 Prozent ein starkes Ergebnis. Im Gegensatz zum Rest Bayerns waren diese im Stimmkreis 502 und in Nürnberg bei den Landtagswahlen 2018 recht erfolgreich.