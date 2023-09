Erneute Entschädigungsklage wegen Oktoberfest-Attentat

43 Jahre nach dem rechtsextremistischen Attentat auf das Münchner Oktoberfest ist eines der Opfer nun erneut vor Gericht gezogen.

Bei der Kammer für Opferentschädigung sei Ende August eine Klage eingegangen, bestätigte das Sozialgericht München am Dienstag. Kläger ist Robert Höckmayr, der bei der Bombenexplosion am 26. September 1980 als 12-Jähriger schwer verletzt worden war. Sein Mandant wolle einen finanziellen Ausgleich für die beruflichen Nachteile, die er in der Vergangenheit erlitten habe, sagte der Rechtsanwalt Alexander Frey auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk (BR) darüber berichtet.

Höckmayr hatte seinem Anwalt zufolge eigentlich davon geträumt, zur Feuerwehr, zur Bundeswehr oder zum Sanitätsdienst zu gehen. "Da hätte er eine sehr schöne Karriere machen können mit einem schönen Gehalt", berichtete Frey. Aufgrund seiner massiven Verletzungen sei dies aber nicht möglich gewesen, auch wenn er immer wieder versucht habe, dort unterzukommen. Höckmayr sagte dem BR, er hätte keine Ausbildung machen können. Stattdessen habe er sich jahrzehntelang mit Hilfsarbeiter-Jobs durchschlagen müssen. Auf den Wunsch, darüber zu sprechen, gingen die Behörden nach Angaben Freys nicht ein. Deshalb gebe es nun diese Klage gegen den Freistaat Bayern.

Frey sagte, sein Mandant habe überhaupt erst ab dem Jahr 2005 Zahlungen erhalten, um die erlittenen Schädigungen auszugleichen. Im Laufe der Jahre sei der Schädigungsgrad erhöht worden, unter anderem im Rahmen eines Aufsehen erregenden Prozesses 2016. Ende 2021 einigten sich Höckmayr und der Freistaat schließlich darauf, den Grad der Schädigung auf 60 Prozent anzuheben.

Am Abend des 26. September 1980 hatte eine Bombe zwölf Wiesn-Besucher sowie den rechtsextremen Bombenleger Gundolf Köhler in den Tod gerissen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Es war der schwerste rechtsextreme Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik.

(dpa)