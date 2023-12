Unfall im Autobahntunnel bei Füssen - Grenztunnel musste gesperrt werden

Auf der A7 im Grenztunnel Füssen hat es am Donnerstagnachmittag einen heftigen Auffahrunfall gegeben. Der Tunnel wurde gesperrt, es gab drei Verletzte.

Am Donnerstagnachmittag hat es auf der A7 im Grenztunnel Füssen einen Unfall gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelte es sich offenbar um einen heftigeren Auffahrunfall. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt und musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden, sagt ein Sprecher der Polizei.

Unfall im Grenztunnel Füssen: Tunnel gesperrt - Verkehr umgeleitet

Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und wurden in eine Klinik gebracht. Ein Autofahrer hatte aus noch unklarer Ursache am Ende des zweistreifigen Ausbaus der A7 in Richtung Österreich den Gegenfahrstreifen befahren und überholte mehrere Fahrzeuge. Dann wechselte er auf die rechte Spur und prallte mit seinem Wagen in das Heck eines dort fahrenden Kleintransporters.

Der Grenztunnel war für den Verkehr etwa zwei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen im Füssener Stadtgebiet. Der Rückstau auf der A7 war in beide Richtungen sowohl auf deutscher als auch auf österreichischer Seite entsprechend lang.

Lesen Sie dazu auch