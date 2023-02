Gesundheit

Vom Kampf gegen die Kilos – mit Diäten, Sport und radikalen Methoden

Viele Menschen haben mit Übergewicht zu kämpfen. Bei manchen ist es so ausgeprägt, dass sie sich für eine Operation entscheiden.

Plus Die Hälfte der Menschen im Freistaat hat Übergewicht. Fast 15 Prozent sind sogar fettleibig. Viele versuchen über Jahrzehnte, die Kilos loszuwerden.

Von Stephanie Sartor

Da gibt es diesen Traum, den Claudia Becké als kleines Mädchen hatte. Wenn sie damals an sich herunterblickte, dann träumte sie davon, dass ihr Bauch einfach weggezaubert würde. Und dass dann ein für alle Mal Ruhe wäre. Dass es keine blöden Sprüche mehr gäbe und dass sie sich nicht so unwohl in ihrem Körper fühlen müsste. Claudia Becké kämpft, seit sie denken kann, gegen ihre Kilos. Als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene. Macht Diäten, schluckt Abnehmpillen, trinkt Shakes, die die Pfunde purzeln lassen sollen. Zwar nimmt sie immer mal wieder ab – die Kilos kommen aber zurück. Und im Laufe der Jahre klettern die Zahlen auf der Waage immer weiter nach oben. Irgendwann sind sie dreistellig.

