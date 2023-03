Gewalt gegen Frauen

Es fehlen Wohnungen, Personal und Zeit: Frauenhäuser in der Region sind am Limit

Frauenhäuser in und um Schwaben sind oft an der Belastungsgrenze.

Plus Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Immer mehr von ihnen suchen in Frauenhäusern Schutz. Diese können kaum noch jemanden aufnehmen. Dabei gäbe es Lösungsansätze.

Von Moritz Maier

Immer häufiger werden Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. In den vergangenen fünf Jahren hat die Zahl der Fälle um drei Prozent zugenommen. Und Frauenhäuser können in vielen Fällen keinen Schutz bieten. Bundesweit fehlen über 14.000 Auffangplätze – obwohl sich Deutschland bereits 2018 in der verbindlichen Istanbul-Konvention verpflichtet hatte, jeder Frau in Not Schutz zu bieten. Auch in Schwaben und den angrenzenden oberbayerischen Landkreisen ist die Situation dramatisch. In der ganzen Region müssen regelmäßig Frauen abgewiesen werden. Dabei ist der Mangel an Plätzen aus Sicht vieler Heimleiterinnen nicht die eigentliche Ursache.

Allein das Frauenhaus Augsburg musste 2022 über 150 Frauen abweisen

"Das Problem ist der Wohnungsmarkt. Frauen müssen oft über ein Jahr bei uns bleiben, weil sie keine neue Wohnung finden", sagt Silvia Nuber, Leiterin des Frauenhaus Memmingen. Eigentlich sind die Schutzeinrichtungen als kurzfristige Auffangstationen für akut gefährdete Frauen und Kinder gedacht. Doch zunehmend werden daraus längere Übergangslösungen. Andere Frauen finden somit keinen Platz und bleiben in ihrer gewalttätigen Beziehung. Dass es sich dabei mitnichten um Einzelfälle handelt, zeigen Anfragen unserer Redaktion an alle Frauenhäusern der Region: Ein Aufnahmestopp gehört überall zur Tagesordnung. Allein im Jahr 2022 musste die Augsburger Schutzeinrichtung 154 Frauen abweisen und sich für sie um Plätze in anderen Frauenhäusern bemühen.

