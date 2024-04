Gewitter, Schnee und Glätte heute: Wetterwarnungen und betroffene Regionen

Der Deutsche Wetterdienst hat für Donnerstag mehrere Warnungen für Bayern veröffentlicht. Welche Regionen von Schnee, Glätte und Gewittern betroffen sind.

Das Wetter-Chaos in Bayern geht weiter. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) macht kaum Hoffnung. Auch am Donnerstag ziehen zahlreiche Schauer über den Freistaat, bis ins höhere Flachland fallen Schnee und Graupel. Hin und wieder sind auch vereinzelt kurze Gewitter möglich. Später erwartet der DWD von Norden her aber auch vermehrt sonnige Abschnitte. Die Temperatur steigt im Oberallgäu auf maximal vier Grad, im Raum Aschaffenburg können es bis zu zwölf Grad werden.

Gewitterwarnung für Bayern: DWD warnt vor Blitzeinschlägen

In mehreren Regionen Bayerns gilt am Donnerstag bis 15.30 Uhr eine Gewitterwarnung der Stufe eins von fünf. Dort sind Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h möglich. Der DWD warnt vor Blitzeinschlägen und umherfliegenden Gegenständen. Diese Landkreise sind betroffen:

Würzburg

Kitzingen

Regensburg

Kehlheim

Straubing-Bogen

Dingolfing-Landau

DWD warnt auch vor Glätte in Bayern

In einigen Regionen im Osten und Süden des Freistaats kann es auch glatt werden. Die Warnung des DWD gilt von Donnerstagabend um 22 Uhr bis Freitagmorgen um 9 Uhr oberhalb von 600 beziehungsweise 800 Metern. In diesen Regionen rät der DWD das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen:

Tirschenreuth

Neustadt an der Waldnaab

Schwandorf

Cham

Regen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Passau

Lindau

Unterallgäu

Oberallgäu

Ostallgäu

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Auch heute fällt Schnee in Bayern

Auch am Donnerstag schneit es im Süden Bayerns. Bis Mitternacht fallen an und in den Alpen oderhalb von 1000 Metern bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, im Oberallgäu können es bis zu 60 Zentimeter werden. Diese Landkreise sind von der Warnung der Stufe eins betroffen:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land