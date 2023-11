Gegen den Strich: Die Posse um einen Zebrastreifen

Warum ein Fußgängerüberweg in Krumbach wegen ein paar Zentimetern abgebaut werden musste.

Ein Land, dessen Bürokraten einst das schöne Wort „Dickstrichkette“ hervorgebracht haben, meint es ernst mit Vorschriften. Könnte ja sonst jeder daherkommen und einen Zebrastreifen einfach so hinpinseln. Nein, auch so ein Straßenstrich hat klaren Normen zu unterliegen.

Genau 50 Zentimeter darf die Lücke zwischen den Streifen messen

Und die sind dem Verkehrspolizisten quasi in Fleisch und Blut übergegangen. Als Marcus Praschivka jedenfalls in Krumbach unterwegs war und den neuen Zebrastreifen in der Stadtmitte sah, ging ihm instinktiv etwas gegen den Strich. Was es war, entdeckte er in den „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ)“. Die Norm sieht bei Zebrastreifen für die Streifen und die Lücken dazwischen jeweils eine Breite von genau 50 Zentimetern vor.

Dieser Zebrastreifen in Krumbach entsprach nicht den Richtlinien. Er musste wieder abgebaut werden. Foto: Annegret Döring

Unterm Strich kostet es Krumbach eine vierstellige Summe

Eine Nachmessung in Krumbach ergab aber nur knapp 40 Zentimeter. Außerdem reflektierten die verwendeten Pflastersteine nicht das Licht der Autoscheinwerfer, wie es in den Richtlinien gefordert ist. Also, ab auf die Streichliste damit. Der Zebrastreifen musste wieder weg und ein neuer her. Denn die Stadt fürchtete, im Falle von Unfällen in Haftung genommen zu werden. Kosten: unterm Strich eine vierstellige Summe.

Müssen alle Zebrastreifen in Krumbach überstrichen werden?

Nun ist aber vielen Krumbacherinnen und Krumbachern mit einem Schmunzeln im Gesicht etwas aufgefallen, was zu einem größeren Streichkonzert hätte führen können: Es gibt in der Stadt mehrere Zebrastreifen, die nicht der Norm entsprechen. Alle überstreichen? Nein. Die R-FGÜ gibt es erst seit dem Jahr 2001. Alle Fußgängerüberwege, die davor entstanden sind, haben Bestandsschutz. Alles geklärt also. Und Krumbach kann einen Strich drunter machen.

Lesen Sie dazu auch