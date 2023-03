Glückskekse

vor 33 Min.

Wie das Glück in den Keks kommt: Zu Besuch in einer besonderen Fabrik

Eine Botschaft aus einem Glückskeks, aufgenommen in der Backfabrik in Bad Abbach.

Plus Der Alltag in einer Fabrik für Glückskekse in Bad Abbach zeigt: Für den Teig nimmt man Vanille, für die Sprüche reicht auch mal ein Schafkopfabend.

Von Fabian Huber Artikel anhören Shape

Der Weg zum Glück führt an der matschbraunen Donau entlang, dann links ab in ein blasses Industriegebiet, vorbei an einer Werkstatt für Löschfahrzeuge, bis man vor eine Halle kommt, aus der es riecht, als hätte gerade jemand einen gigantischen Backofen gelüftet. Im Dunst von süßer Vanille empfängt ein Mann in Trachtenweste. Er sagt: „Wir versuchen, der Kläranlage auf der anderen Flussseite entgegenzuwirken.“

