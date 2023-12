Harry-Potter-Ausstellung kommt 2024 nach München

Im kommenden Jahr kommt "Harry Potter – die Ausstellung" erstmals nach Deutschland. Den ganzen Sommer über können Fans dort ihre Quidditch-Fähigkeiten testen oder Film-Kostüme bestaunen.

2024 scheint ein gutes Jahr für Harry-Potter-Fans in Bayern zu werden. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, eröffnet bald ein Pop-Up-Store in München. Doch das ist noch nicht alles. Auch bei einer Ausstellung, die erstmals nach Deutschland kommt, kommen Hogwarts-Fans auf ihre Kosten.

Harry-Potter-Laden eröffnet in München

Im Frühjahr zieht der "Wizarding World Shop" von Hamburg nach München um. Der Pop-Up-Store der Büchereikette Thalia und dem Unternehmen Warner Bros. Discovery soll in den Münchner Stachus Passagen eröffnen. Zu kaufen gibt es Zauberstäbe, Kuscheltiere, Spiele, Lego und vieles mehr, was "Muggel"-Herzen höher schlagen lässt.

Harry-Potter-Ausstellung einen Sommer lang in München

Es gibt aber noch mehr Grund zur Freude. Ab dem 10. Mai kommt auch " Harry Potter – die Ausstellung" in die bayerische Landeshauptstadt. Einen Sommer lang, bis zum 5. September, gibt es in der Kleinen Olympiahalle unter anderem Requisiten und Kostüme von Daniel Ratcliff, Emma Watson, Tom Felton oder Michael Gambon zu bestaunen. Zudem können Fans einen ganzen Raum voller Zauberstäbe entdecken.

Der Veranstalter verspricht auch "Erlebnisszenarien" für die Harry-Potter-Fans. Besucher wählen zu Beginn ein Hogwarts-Haus, einen Zauberstab und einen Patronus. Sie können sich in Harrys Bett in der Mini-Kammer unter der Treppe bei seiner "Muggel"-Familie legen, ein Foto mit einem Ungarischen Hornschwanz-Drachen knipsen, sich in Hagrids Hütte in einen Riesensessel setzen, auf einem Besen reiten oder ihre Quidditch-Fähigkeiten testen.

Und es soll noch mehr Überraschungen zu entdecken geben. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, spricht die Fette Lady im Gemälde an der Wand zu den Besuchern, der verbotene Wald riecht nach Pinien, die Baby-Alraune schreit und zappelt.

Harry-Potter-Ausstellung war in diesem Jahr in Paris

Tickets für das Harry-Potter-Erlebnis in München gibt es ab dem 13. Dezember im exklusiven Vorverkauf bei Eventim. Die Ausstellung findet auch im chinesischen Macao, in New York und in Barcelona statt. In diesem Jahr war "Harry Potter – die Ausstellung" bereits von April bis Oktober zu Gast in Paris. Auch Fans in Wien, Philadelphia und Atlanta kamen bereits auf ihre Kosten.